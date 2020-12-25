Горячая Снегурочка: теннисистка поздравила с Рождеством невероятно пикантным фото

Теннисистка из Италии Камила Джорджи удивила своих подписчиков в Instagram невероятно горячим фото. Спортсменка предстала перед ними в образе соблазнительной "Снегурочки" – только в красном белье и туфлях. "С Рождеством", – подписала снимок Камила.
Один из подписчиков девушки признался, что "еще минуту назад ненавидел Рождество". А как вам такая красота?
Камила пришла в теннис в пять лет, а до этого занималась художественной гимнастикой. Она является победительницей двух турниров серии WTA и пяти – ITF. Лучшим результатом итальянки в рейтинг WTA было 28-е место в октябре 2018 года. Сейчас она занимает 76-е место в мире.
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