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"Шоколадная булочка": жена футболиста показала горячее фото с мужем

26 декабря, 14:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Лишние килограммы не испортили фигуру Алины Буяльской

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский вместе с супругой Алиной вернулись из отпуска на Мальдивах. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram и пожаловалась, что Украина встретила их плохой погодой, что не способствует новогоднему настроению.

Также Алина призналась, что улетает домой "шоколадной булочкой", намекая на то, что набрала лишние килограммы. Впрочем, как отметила девушка, такое происходит регулярно на отдыхе, где она позволяет себе съесть лишнего.

Ранее мы писали, что игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалила. Невероятно жаркое видео от Алины Буяльской.

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девушка WAGs Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

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