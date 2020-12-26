"Шоколадная булочка": жена футболиста показала горячее фото с мужем

Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский вместе с супругой Алиной вернулись из отпуска на Мальдивах. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram и пожаловалась, что Украина встретила их плохой погодой, что не способствует новогоднему настроению.

Также Алина призналась, что улетает домой "шоколадной булочкой", намекая на то, что набрала лишние килограммы. Впрочем, как отметила девушка, такое происходит регулярно на отдыхе, где она позволяет себе съесть лишнего.

Ранее мы писали, что игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалила. Невероятно жаркое видео от Алины Буяльской.

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