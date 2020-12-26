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Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера" – в "шкуре" леопарда

26 декабря, 16:55

Олег Люлька Олег Люлька

Даша Савина подтверждает – запас соблазнительных образов у нее просто неиссякаемый

Возлюбленная защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина побаловала своих поклонников еще одним сексуальным образом во время горячего отпуска на Доминикане. Ранее девушка каталась в эффектном красном платье на вертолете, в соблазнительном голубом бикини – на качелях, а теперь телеведущая-модель предстала перед своими фолловерами в роли очаровательной хищницы – "леопарда".

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"Быстро перед выездом в аэропорт успеваю загрузить вот такую яркую серию. Выбирать нет времени, нравятся все фото, пусть они здесь и будут. А вообще, я еще со времен, когда танцевала, обожаю "леопард". Всегда мечтала пошить леопардовое платье на соревнования, но меня почему-то видели в других оттенках всегда.... Может, когда-нибудь еще и пошью", – написала у себя в Instagram Даша Савина

Отметим, что леопард-стайл этой зимой весьма популен среди вторых половинок украинских футболистов. В частности, фотографиями в этом одеянии своих подписчиков порадовала супруга Артема Кравца Анна.

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Напомним, Даша Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

А недавно Даша Савина намекнула на свадьбу с Валерием Бондарем.

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Доминикана WAGs Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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