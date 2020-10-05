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Жена Тараса Степаненко показала, как романтично кормит мужа на самоизоляции

5 октября, 19:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Футболист живет в отдельной комнате, а Марина работает для него "официанткой"

Сборная Украины в ближайших матчах обойдется без футболистов "Шахтера", поскольку вчера вечером у Пятова и Степаненко обнаружили коронавирус. Зараженные игроки не унывают и рассказывают о своей самоизоляции через соцсети.

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Тарас Степаненко уединился в доме в комнате первого этажа, у которой есть отдельный выход на улицу. Его супруга и дети приготовили полузащитнику романтический ужин, украсив порцию спагетти букетом из цветов, которые сами же и собрали. Футболист опубликовал на своей страничке в Instagram фото, которое ему переслала Маргарита; причем девушка в шутку назвала себя официанткой.

Позже жена сняла видео, как подала Тарасу ужин, оставив его у дверей и удалившись. "Остается только принять ситуацию, ждать и заботиться", – написала Рита под роликом.

Тарас Степаненко на самоизоляции получил ужин Видео: Instagram

Результаты внеплановых тестов в "Шахтере" ожидают уже в понедельник вечером. Но даже если они будут отрицательными, из самоизоляции футболисты еще не выйдут.

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Узнайте о том, что впервые в истории в сборную вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

Смотрите, как "Шахтер" сыграл вничью с "Десной" с Пятовым и Степаненко в составе:

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