Девушка украинского футболиста пошла на преступление ради красивого фото в Instagram

Даша Савина покрасовалась во время отдыха на Доминикане

Футболист "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь продолжает отдых в компании своей девушки и журналистки Даши Савиной. Блондинка посредством своей страницы в Instagram ежедневно сообщает своим подписчикам, как проходит их отдых на Доминикане.

В этот раз девушка провела фотосессию возле ворот для пляжного футбола и призналась, что наела лишние килограммы.

"Все включено дает о себе знать. Ну, а если честно, то мне все равно) Уж слишком я исхудала за последние рабочие месяцы, а сейчас все идет в нужные места", – написала Даша.

А затем парочка отправилась на остров Саноа, что находится в юго-восточной части Доминиканской Республики. Там украинская красотка сфотографировалась в белом купальнике на яхте, на фоне белоснежного пляжа и с морской звездой в руках.

Один из подписчиков девушки заметил, что с целью сохранения популяции этого вида, с октября 2017 года морских звезд запрещено доставать из воды.

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