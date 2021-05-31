Шість дітей, але фігури – відпад: для гарячих дружин українських гравців у Туреччині не вистачить льоду

Другі половинки футболістів Шахтаря, Маргарита Степаненко та Юлія Кривцова, захопили своїми фото в купальників. Дівчата з дітьми відпочивають в Туреччині

Юлія Кривцова і Маргарита Степаненко на відпочинку / Фото: Instagram

Поки футболісти Шахтаря Тарас Степаненко та Сергій Кривцов готуються до Євро-2020 у складі збірної України, їх чарівні дружини зібрали дітей і махнули на відпочинок до Туреччини, звідки шлють спокусливі фото в купальниках.

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Примітно, що і у Маргарити Степаненко, і у Юлії Кривцової – по троє дітей, але це ніяк не відбилося на точених фігурах дівчат. Хоч Степаненко і розповідала, що боролася із зайвою вагою.

"Найкрасивіші жінки – це українки. Та й ще дружини футболістів Шахтаря", "Дівчата – просто бомба", "Персики", "Які гарячі матусі! У готелі не вистачить льоду щоб вас остудити", – писали в Instagram Юлії і Маргариті захоплені шанувальники.

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Нагадаємо, раніше під час зимового відпочинку на Мальдівах Маргарита Степаненко також стала зіркою Instagram- від неї просто неможливо було відірвати погляд.

Неймовірна красуня Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Також ми розповідали, як Тарас Степаненко привітав дружину з річницею.