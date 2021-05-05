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Вогняна королева! Дружина футболіста Шахтаря у червоній сукні затьмарила Людей в чорному

5 травня, 18:07

Олена Павлова Олена Павлова

Захисник Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко відсвяткував в Києві своє 25-річчя, а однією із зірок вечора стала чарівна Маргарита Степаненко

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко відсвяткував день народження в колі друзів, партнерів по команді і їх половинок. 2 травня футболістові збірної України виповнилося 25-років, проте урочисте святкування в Києві пройшло декількома днями пізніше. Раніше капітан Динамо відгуляв 30-річчя з Монатіком і "Білим лебедем" від Кривцова.

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Всі футболісти донецької команди прийшли на свято в стильних темних костюмах, завдяки чому їх порівняли з "Людьми в чорному".

А дами вражали розкішшю вечірніх нарядів. Однією із зірок вечора стала дружина півзахисника Шахтаря Тараса Степаненко Маргарита. Червоне летюче плаття брюнетки викликало фурор в соціальних мережах.

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"Маргарита, ви – королева", "Чарівно", "Шикарно", "Марго, яка ви тут пристрасна і вогняна", – писали дівчині фоловери.

Нагадаємо, що в суботньому матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар на НСК Олімпійський в Києві обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:1. Поєдинок пройшов при глядачах, допущених на трибуни після локдауна.

Раніше дружина Степаненка грайливо розляглася в ванні на чужому ювілеї. Сергій Кривцов голосно святкував своє 30-річчя.

Відео: Instagram
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