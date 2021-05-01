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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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Шахтар обіграв Дніпро-1 і майже гарантував собі Лігу чемпіонів

1 травня, 18:53

Олег Люлька Олег Люлька

Героєм поєдинку на НСК "Олімпійський" став Дентіньйо, який забив гол і зробив результативну передачу. "Гірники" перемогли 2: 1 і практично забезпечили собі місце в ТОП-2

Дентіньо

Дентіньо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У суботньому матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар на НСК Олімпійський в Києві за присутності глядачів, допущених на трибуни після локдауну, обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:1. Отже, "гірники" майже гарантували собі друге місце і потрапляння до кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/22.

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Героєм матчу проти дніпрян у Шахтаря став бразилець Дентіньйо, який замінив у стартовому складі Мораеса, котрий через розрив хрестоподібних зв'язок вибув до кінця року.

На 24-й хвилині Дентіньйо розстріляв ворота Дніпра-1 після пресингу, яким донеччани змусили суперників помилитися у своєму штрафному майданчику.

Відео гола Дентіньйо

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А на 42-й хвилині Дентіньйо вдало асистував Тете, якому залишалося лише переправити м'яч в порожні ворота гостей.

Відео гола Тете

Дніпро-1 гол престижу забив лише на 94-й хвилині – Трубіна засмутив Хобленко.

Відео гола Хобленко

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Шахтар – Дніпро-1 – 2:1
Голи: Дентіньйо, 24, Тете, 42 – Хобленко, 90+4
Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко – Майкон (Маркос Антоніо, 87), Степаненко – Тете, Алан Патрік (Судаков, 83), Соломон (Фернандо, 78) – Дентіньйо (В'юнник, 86)
Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас (Адамюк, 85), Сваток, Дубинчак – Батагов (Білл, 62), Ді Франко – Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже – Довбик (Хобленко, 84)
Попередження: Додо – Тейлор, Ді Франко, Когут, Ярмолюк

Відзначимо, що Дентіньйо не вперше вдало змінює Мораеса. Наприкінці минулого року, вийшовши по ходу зустрічі замість травмованого Жуніора, Дентіньйо забив гол у переможному матчі Ліги чемпіонів з Реалом (2:0).

До речі, на гру з Дніпром донеччани вийшли в футболках з написами: "Валерію, Шахтар з тобою!" і "Жуніоре, Шахтар з тобою!", у такий спосіб підтримавши травмованих Бондаря і Мораеса.

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Якщо припустити, що в неділю переслідувач Шахтаря Зоря обіграє Минай, то Шахтарю потрібно буде виграти один з двох матчів, що залишилися в УПЛ – з тим же Минаєм або з Інгульцем – щоб гарантовано фінішувати в зоні ЛЧ.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забиті 51
Пропущені 14
Різниця 37
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
23
12
5
6
40
21
19
41
Забиті 40
Пропущені 21
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В П В В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забиті 34
Пропущені 23
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забиті 36
Пропущені 27
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забиті 35
Пропущені 36
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забиті 22
Пропущені 48
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забиті 21
Пропущені 37
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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