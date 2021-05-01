Шахтар обіграв Дніпро-1 і майже гарантував собі Лігу чемпіонів

Героєм поєдинку на НСК "Олімпійський" став Дентіньйо, який забив гол і зробив результативну передачу. "Гірники" перемогли 2: 1 і практично забезпечили собі місце в ТОП-2

Дентіньо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У суботньому матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги Шахтар на НСК Олімпійський в Києві за присутності глядачів, допущених на трибуни після локдауну, обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:1. Отже, "гірники" майже гарантували собі друге місце і потрапляння до кваліфікації Ліги чемпіонів-2021/22.

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Героєм матчу проти дніпрян у Шахтаря став бразилець Дентіньйо, який замінив у стартовому складі Мораеса, котрий через розрив хрестоподібних зв'язок вибув до кінця року.

На 24-й хвилині Дентіньйо розстріляв ворота Дніпра-1 після пресингу, яким донеччани змусили суперників помилитися у своєму штрафному майданчику.

Відео гола Дентіньйо

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А на 42-й хвилині Дентіньйо вдало асистував Тете, якому залишалося лише переправити м'яч в порожні ворота гостей.

Відео гола Тете

Дніпро-1 гол престижу забив лише на 94-й хвилині – Трубіна засмутив Хобленко.

Відео гола Хобленко

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Шахтар – Дніпро-1 – 2:1

Голи: Дентіньйо, 24, Тете, 42 – Хобленко, 90+4

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко – Майкон (Маркос Антоніо, 87), Степаненко – Тете, Алан Патрік (Судаков, 83), Соломон (Фернандо, 78) – Дентіньйо (В'юнник, 86)

Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас (Адамюк, 85), Сваток, Дубинчак – Батагов (Білл, 62), Ді Франко – Булеца, Когут (Ярмолюк, 75), Чуже – Довбик (Хобленко, 84)

Попередження: Додо – Тейлор, Ді Франко, Когут, Ярмолюк

Відзначимо, що Дентіньйо не вперше вдало змінює Мораеса. Наприкінці минулого року, вийшовши по ходу зустрічі замість травмованого Жуніора, Дентіньйо забив гол у переможному матчі Ліги чемпіонів з Реалом (2:0).

До речі, на гру з Дніпром донеччани вийшли в футболках з написами: "Валерію, Шахтар з тобою!" і "Жуніоре, Шахтар з тобою!", у такий спосіб підтримавши травмованих Бондаря і Мораеса.

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Якщо припустити, що в неділю переслідувач Шахтаря Зоря обіграє Минай, то Шахтарю потрібно буде виграти один з двох матчів, що залишилися в УПЛ – з тим же Минаєм або з Інгульцем – щоб гарантовано фінішувати в зоні ЛЧ.