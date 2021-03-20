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Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото

20 березня, 17:22

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Сама винуватиця торжества танцювала в драних колготках і ласувала салом

Дружина півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка Маргарита, яка нещодавно грайливо розляглася в ванні на ювілеї Сергія Кривцова, емоційно відзначила і свій день народження.

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Про це Маргарита розповіла у себе в Instagram, поділившись знімком, на якому кількість красунь на один квадратний метр просто зашкалює! Всього однієї дівчини забракло для повної футбольної команди...

"Хороший день народження – той, на якому сфоткатися не встиг ні з гостями, ні з чоловіком. Зате повечеряти бутербродом з салом, ловити виноград, танцювати босоніж в драних колготках, всьому виною каблучка, блін – це я встигла", – зізналася Маргарита Степаненко

"Зазвичай мені не щастить з днями народженнями, чоловік завжди на іграх, торік локдаун за два дні, а цього разу, мабуть, Всесвіт почув моє скиглення і мені дуже пощастило. Відірвалися з дівчатами на три тижні вперед, ще й вчасно розійшлися. Тільки ми так вміємо, мамасіти – вони такі", – додала щаслива іменинниця

Тарас Степаненко і його дружина Маргарита
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Тарас Степаненко і його дружина Маргарита / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Тарас і Маргарита Степаненко виховують трьох синів – Ярослава (7 років), Святослава (6 років) і Мирона (3 роки). Старшого батьки назвали на честь Ярослава Мудрого і минулої осені віддали до Міжнародної французької школи в Києві.

До речі, днями в своєму дебютному TikTok дружина Степаненка показала, як з'являються діти.

Дивіться, як забиває Тарас Степаненко

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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WAGs дружина футболіста Маргарита Степаненко

Джерело: Сегодня|Спорт

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