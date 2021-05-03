Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірти Монатіка з дружиною Сидорчука та "Білий лебідь" від Кривцова

Півзахисник динамівців і збірної України Сергій Сидорчук з розмахом відсвяткував день народження – дивіться найяскравіші фото і відео з вечірки

День народження Сидорчука / Фото: Instagram

Капітан Динамо Сергій Сидорчук слідом за перемогою в чемпіонаті України з розмахом відзначив свій ювілей. У неділю, 2 травня, півзахисникові киян виповнилося 30 років.

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На честь лідера чемпіонів України була влаштована грандіозна вечірка в столиці. Привітати винуватця торжества прийшло чимало одноклубників з Динамо, включаючи Віталія Буяльського та його дружину Аліну, які очікують другу дитину. Також був помічений ексдинамівець Євген Макаренко зі своєю дружиною Тетяною, відомий агент Вадим Шаблій і чимало партнерів Сидорчука по збірній України з Шахтаря – Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Андрій Пятов з дружинами.

Гості фотографувалися на фоні величезних букв SS (Serhiy Sydorchuk) і великої цифри 30.

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Під фотографією Тетяни і Євгена Макаренків, яку вони виклали в соцмережах, дружина Сергія Реброва Анна залишила коментар: "Оце так ноги!"

"Мої?" – з гумором відреагував Євген Макаренко

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Пятови – Юлія та Андрій

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Сергію Сидорчуку довелося задувати 30 свічок на величезному триярусному торті.

Одним з подарунків Сидорчуку стала "золота стопа" – щось на кшталт нагороди Golden Foot, яка вручається за високі досягнення у футболі, зокрема, в 2005-му вона була присуджена Андрію Шевченку.

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Гостей розважали повітряні акробати, а головною запрошеною зіркою став MONATIK. Сергій і Анна Сидорчуки хвацько витанцьовували в такт рядкам з його пісні: "Даже тот, кто жизнью избитый – Ловит ритм, ловит ритм".

При цьому MONATIK не втратив нагоди пофліртувати з Анною Сидорчук, яка одягнула на вечірку ефектну червону сукню.

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Тим часом свій пісенний подарунок зробили Сидорчуку і футболісти. Кум-земляк динамівця "гірник" Сергій Кривцов, якого за його голос називають "українським Муслімом Магомаєвим", за підтримки Євгена Макаренка і Георгія Бущана виконав зі сцени хіт "Лісоповалу" – "А білий лебідь...".

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Ну і наостанок – зворушливий відеопрезент імениннику від його дружини Анни: унікальні кадри, як дає інтерв'ю футболіст-початківець, хлопчинка Сергійко Сидорчук.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів