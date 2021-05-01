"Так, ми чекаємо другого малюка!" Дружина Буяльського розкололася

Віталій Буяльский і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Дружина півзахисника Динамо Віталія Буяльського, який забив три м'ячі у ворота Ворскли, пояснила жест свого чоловіка, який, святкуючи один з голів, засунув м'яч собі під футболку і зобразив вагітність.

"Чесно, до останнього не хотіла афішувати, але чоловік після третього забитого гола не стримав своїх емоцій і показав цікавий жест, від якого я отримую вже поздоровлення. Так, ми чекаємо другого малюка", – написала у себе в Instagram Аліна Буяльська

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Нагадаємо, що у Віталія і Аліни Буяльських підростає трирічна дочка Злата. При цьому раніше Аліна Буяльська зізнавалася, що вони хочуть другу дитину.

"Чи хочу я ще дітей? Моя відповідь однозначна – ТАК! – казала Аліна. – Ми з чоловіком обов'язково хочемо ще діток, але не плануємо нічого. Як то кажуть, "як Бог дасть". Та й ми любимо сюрпризи) Тож просто намагаємося вести максимально здоровий спосіб життя, не будуємо планів і чекаємо на цей приємний сюрприз у вигляді двох смужок. До речі, донька Злата зараз часто каже, що хоче і братика, і сестричку, я аж не очікувала такого від неї"

Реклама Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Аліна Буяльська / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

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Буяльський і його сім'я / Фото: Instagram

Аліна Буяльська / Фото: Instagram

Реклама Аліна Буяльська / Фото: Instagram

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