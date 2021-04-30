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Преміальні в Динамо за золото будуть розподіляти не так, як планувалося

30 квітня, 14:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Очікувалося, що київські футболісти додатково отримають приблизно по місячній зарплаті, але клуб вирішив оцінити внесок кожного за рішенням тренера

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Динамо продовжує насолоджуватися першими за п'ять років золотими нагородами УПЛ. Днями Суркіс назвав преміальні футболістів Динамо за перемогу в чемпіонаті, за які можна купити квартиру і машину. Бонус кожному оцінювали приблизно в 100 тисяч доларів. Спочатку була інформація, що гроші розподілять порівну, але пізніше ситуація змінилася.

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Як повідомляє сайт MetaRatings, у клубі вирішили, що розподілом грошової винагороди за золоті медалі займеться особисто головний тренер Мірча Луческу. Саме 75-річний румунський фахівець визначить внесок кожного гравця в завоювання динамівцями чемпіонського титулу. Отже, гравці основного складу, на плечі яких лягла ноша в сезоні, отримають більше, а резервісти і молодь – поменше.

Тим часом, Динамо віддячила Луческу за чемпіонство мільйоном. Румунські ЗМІ пишуть, що саме таку суму в євро отримав Мірча.

Водночас, нагадаємо, УЄФА нагороджує клуби за вихід в основну сітку Ліги чемпіонів премією в майже 32 мільйони євро. Кияни з Луческу в груповий етап потрапляють другий рік поспіль.

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