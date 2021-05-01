Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Да, мы ждем второго малыша!" Жена Буяльского раскололась

1 мая, 22:35

Олег Люлька Олег Люлька

Полузащитник Динамо, празднуя хет-трик в матче с Ворсклой, изобразил беременность. Его супруга Алина подтвердила – они во второй раз станут родителями

Виталий Буяльский и его жена Алина

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Жена полузащитника Динамо Виталия Буяльского, забившего три мяча в ворота Ворсклы, объяснила жест своего мужа, который, празднуя один из голов, засунул мяч себе под футболку и изобразил беременность.

"Честно, до последнего не хотела афишировать, но муж после третьего забитого гола не сдержал своих эмоций и показал интересный жест, от которого я получаю уже поздравления. Да, мы ждем второго малыша", – написала у себя в Instagram Алина Буяльская

Реклама

Напомним, что у Виталия и Алины Буяльских подрастает трехлетняя дочка Злата. При этом ранее Алина Буяльская признавалась, что они хотят второго ребенка.

"Хочу ли я еще детей? Мой ответ однозначный – ДА! – говорила Алина. – Мы с мужем обязательно хотим еще деток, но не планируем ничего. Как говорится, "как Бог даст". Да и мы любим сюрпризы) Так что просто стараемся вести максимально здоровый образ жизни, не строим никаких планов и ждем этот приятный сюрприз в виде двух полосок. Кстати, дочка Злата сейчас часто говорит, что хочет и братика, и сестричку, я прямо не ожидала такого от нее, такая милашка"

Виталий Буяльский и его жена Алина
Реклама

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Алина Буяльская

Алина Буяльская / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Реклама

Буяльский и его семья

Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Алина Буяльская

Алина Буяльская / Фото: Instagram

Алина Буяльская
Реклама

Алина Буяльская / Фото: Instagram

Обзор матча Ворскла – Динамо (1:5) с хет-триком Буяльского

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Суркис сделал громкое заявление о будущем Луческу
Суркис сделал громкое заявление о будущем ЛуческуЧУ по футболу
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)
Луческу облили шампанским, но чемпионскую футболку он не надел: Динамо отмечает титул (фото)ЧУ по футболу
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причина
Луческу подбросили шесть раз, Суркиса – ни разу: названа причинаЧУ по футболу
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-"горняка" ТайсонаФутбол
Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фото
Развод звезды российского футбола: любовница отреагировала откровенным фотоФутбол

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять