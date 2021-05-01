"Да, мы ждем второго малыша!" Жена Буяльского раскололась

Полузащитник Динамо, празднуя хет-трик в матче с Ворсклой, изобразил беременность. Его супруга Алина подтвердила – они во второй раз станут родителями

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Жена полузащитника Динамо Виталия Буяльского, забившего три мяча в ворота Ворсклы, объяснила жест своего мужа, который, празднуя один из голов, засунул мяч себе под футболку и изобразил беременность.

"Честно, до последнего не хотела афишировать, но муж после третьего забитого гола не сдержал своих эмоций и показал интересный жест, от которого я получаю уже поздравления. Да, мы ждем второго малыша", – написала у себя в Instagram Алина Буяльская

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Напомним, что у Виталия и Алины Буяльских подрастает трехлетняя дочка Злата. При этом ранее Алина Буяльская признавалась, что они хотят второго ребенка.

"Хочу ли я еще детей? Мой ответ однозначный – ДА! – говорила Алина. – Мы с мужем обязательно хотим еще деток, но не планируем ничего. Как говорится, "как Бог даст". Да и мы любим сюрпризы) Так что просто стараемся вести максимально здоровый образ жизни, не строим никаких планов и ждем этот приятный сюрприз в виде двух полосок. Кстати, дочка Злата сейчас часто говорит, что хочет и братика, и сестричку, я прямо не ожидала такого от нее, такая милашка"

Реклама Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

Алина Буяльская / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

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Буяльский и его семья / Фото: Instagram

Алина Буяльская / Фото: Instagram

Реклама Алина Буяльская / Фото: Instagram

Обзор матча Ворскла – Динамо (1:5) с хет-триком Буяльского

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