Забрали валюту і погребували мільйоном рублів: ексгравця київського Динамо обікрали в Сочі

Тренер Радік Ямліханов став жертвою злодіїв, з готельного номера невідомі винесли долари і євро, але відмовилися брати рублі

Старшого тренера футбольного клубу Сочі Радіка Ямліханова обікрали в готелі. Невідомі пробралися в його номер в готелі, розкрили сейф і забрали готівку.

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Ямліханов виявив пропажу коштів лише ввечері. Він заявив, що злодії вкрали 2000 доларів і 2000 євро. При цьому злочинці гидливо залишили в сейфі російські рублі, а там їх було більше 1 млн (13 300 доларів).

Радік Ямліханов народився в Башкирії 30 січня 1968 року. На позиції півзахисника грав за клуби Гастелло і Іскра, а в 1990 році потрапив в київське Динамо. У дублюючому складі Динамо провів 14 матчів і забив 1 гол. А потім перейшов у воронезький Факел. У 2007-2009 роках працював в Нафтовику з Охтирки.

Раніше ми писали, що злодії роздягли футболіста Ювентуса, пробравшись в будинок через вікно у ванній. Американець Уестон Маккенна залишився в Італії навіть без взуття.