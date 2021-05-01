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Буяльський отримав виклик від Шеви, "завагітнів" і знищив Ворсклу: огляд перемоги Динамо

1 травня, 21:22

Олег Люлька Олег Люлька

Кияни в своєму першому матчі в статусі чемпіонів розгромили полтавців, а героєм став Віталій Буяльський, який, судячи з його святкування, чекає дитину №2

Динамо

Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Навіть достроково ставши чемпіоном України, Динамо не вгамувався. Сьогодні, вже в ранзі золотих медалістів, кияни в 24-му турі УПЛ розгромили в Полтаві Ворсклу 5:1. І це – після 5:0 з Інгульцем тижневої давнини. Мірча Луческу тримає команду в тонусі, щоб 13 травня виграти ще й Кубок.

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Героями матчу в Полтаві стали Олександр Караваєв, на рахунку якого три асисти, і Віталій Буяльський, який забив у ворота Ворскли три голи. Це перший хет-трик у кар'єрі 28-річного динамівця.

ВОРСКЛА – ДИНАМО: ВІДЕО ГОЛІВ

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Відзначимо, що для такої натхненної гри у Буяльського було кілька причин. Одна з них – напередодні Андрій Шевченко включив його до розширеного списку футболістів збірної України, які будуть готуватися до літнього Євро. Хоча раніше Шева стверджував, що Буяльський не вписується в його схему.

Друга причина – судячи з того, що, святкуючи один з забитих м'ячів, Віталій засунув м'яч під футболку і зобразив вагітність, півзахисник чекає другу дитину!

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Віталій Буяльський і його дружина Аліна

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що у Віталія і Аліни Буяльських підростає трирічна дочка Злата. При цьому Аліна Буяльська зізнавалася, що вони хочуть другу дитину.

Ворскла – Динамо – 1:5
Голи: Кулач, 24 (пенальті) – Буяльський, 6, 15, 32, Родрігес, 65, Сідклей, 84
Ворскла: Різник – Чеснаков (Сапай, 46), Яворський, Альюн (Челядин, 46) – Луїзао, Тілль, Пуцлін, Наджееб (Ребенок, 46) – Кане (Кравчук, 68) – Кулач, Степанюк
Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко (Сідклей, 78) – Шепелєв (Гармаш, 46) – Караваєв, Шапаренко, Буяльський (Лєднєв, 67), Родрігес (Клейтон, 82) – Бєсєдін (Супряга, 46)
Попередження: Сапай, Тілль, Кравчук – Кендзьора

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
1
56
15
41
61
Забиті 56
Пропущені 15
Різниця 41
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
24
14
6
4
46
19
27
48
Забиті 46
Пропущені 19
Різниця 27
Результати останніх матчів: В П П В В
3
ЗоряЗоряЗор
23
12
5
6
40
21
19
41
Забиті 40
Пропущені 21
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В П В В
4
КолосКолосКол
24
9
11
4
34
23
11
38
Забиті 34
Пропущені 23
Різниця 11
Результати останніх матчів: Н В Н В Н
5
ДеснаДеснаДес
24
10
7
7
36
27
9
37
Забиті 36
Пропущені 27
Різниця 9
Результати останніх матчів: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
10
7
7
34
28
6
37
Забиті 34
Пропущені 28
Різниця 6
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забиті 35
Пропущені 36
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н П В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забиті 22
Пропущені 48
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забиті 21
Пропущені 37
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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