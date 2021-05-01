Буяльський отримав виклик від Шеви, "завагітнів" і знищив Ворсклу: огляд перемоги Динамо

Кияни в своєму першому матчі в статусі чемпіонів розгромили полтавців, а героєм став Віталій Буяльський, який, судячи з його святкування, чекає дитину №2

Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Навіть достроково ставши чемпіоном України, Динамо не вгамувався. Сьогодні, вже в ранзі золотих медалістів, кияни в 24-му турі УПЛ розгромили в Полтаві Ворсклу 5:1. І це – після 5:0 з Інгульцем тижневої давнини. Мірча Луческу тримає команду в тонусі, щоб 13 травня виграти ще й Кубок.

Реклама

Читайте також: Шахтар обіграв Дніпро-1 і майже гарантував собі Лігу чемпіонів

Героями матчу в Полтаві стали Олександр Караваєв, на рахунку якого три асисти, і Віталій Буяльський, який забив у ворота Ворскли три голи. Це перший хет-трик у кар'єрі 28-річного динамівця.

ВОРСКЛА – ДИНАМО: ВІДЕО ГОЛІВ

Реклама

Відзначимо, що для такої натхненної гри у Буяльського було кілька причин. Одна з них – напередодні Андрій Шевченко включив його до розширеного списку футболістів збірної України, які будуть готуватися до літнього Євро. Хоча раніше Шева стверджував, що Буяльський не вписується в його схему.

Друга причина – судячи з того, що, святкуючи один з забитих м'ячів, Віталій засунув м'яч під футболку і зобразив вагітність, півзахисник чекає другу дитину!

В тренді Історичні бутси Мессі продали за 125 тисяч фунтів

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Реклама

Нагадаємо, що у Віталія і Аліни Буяльських підростає трирічна дочка Злата. При цьому Аліна Буяльська зізнавалася, що вони хочуть другу дитину.

Ворскла – Динамо – 1:5

Голи: Кулач, 24 (пенальті) – Буяльський, 6, 15, 32, Родрігес, 65, Сідклей, 84

Ворскла: Різник – Чеснаков (Сапай, 46), Яворський, Альюн (Челядин, 46) – Луїзао, Тілль, Пуцлін, Наджееб (Ребенок, 46) – Кане (Кравчук, 68) – Кулач, Степанюк

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко (Сідклей, 78) – Шепелєв (Гармаш, 46) – Караваєв, Шапаренко, Буяльський (Лєднєв, 67), Родрігес (Клейтон, 82) – Бєсєдін (Супряга, 46)

Попередження: Сапай, Тілль, Кравчук – Кендзьора