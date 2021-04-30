Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Стадіон імені Шухевича зберіг право прийняти фінал Кубка України

30 квітня, 12:47

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Визначилося час початку матчу за Кубок України. Поєдинок пройде в Тернополі 13 травня і почнеться о 19:00. За трофей боротимуться Динамо і Зоря

Фінал Кубка України між Динамо і Зорею все-таки відбудеться в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича 13 травня і почнеться о 19:00. Час матчу затвердила Дирекція з проведення національного Кубка, хоча раніше ходили чутки, що фінал Кубка України можуть відібрати у Тернополя.

Реклама

Читайте також: Посол Ізраїлю засудив перейменування стадіону в Тернополі на честь Романа Шухевича

Втім, поки невідомо, чи допустять на трибуни стадіону глядачів. За попередніми чутками, саме погана організація під час попереднього матчу Кубка на цій арені була головною претензією до керівництва стадіону.

Нагадаємо, що після перейменування міського стадіону в честь Романа Шухевича директор Центру Симона Візенталя Шимон Самуельс звернувся до ФІФА з вимогою заборонити проведення матчів на цій арені.

В тренді
"Жити в СРСР було непогано": Андрій Шевченко згадав дитинство
Андрій Шевченко

Дивіться, як Динамо і Зоря грали в півфіналах Кубка України:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранатиФутбол
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)
Дружина ексзірки МЮ загоряє без ліфчика на галявині (фото)Футбол
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти