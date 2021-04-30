Стадіон імені Шухевича зберіг право прийняти фінал Кубка України

Визначилося час початку матчу за Кубок України. Поєдинок пройде в Тернополі 13 травня і почнеться о 19:00. За трофей боротимуться Динамо і Зоря

Фінал Кубка України між Динамо і Зорею все-таки відбудеться в Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича 13 травня і почнеться о 19:00. Час матчу затвердила Дирекція з проведення національного Кубка, хоча раніше ходили чутки, що фінал Кубка України можуть відібрати у Тернополя.

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Втім, поки невідомо, чи допустять на трибуни стадіону глядачів. За попередніми чутками, саме погана організація під час попереднього матчу Кубка на цій арені була головною претензією до керівництва стадіону.

Нагадаємо, що після перейменування міського стадіону в честь Романа Шухевича директор Центру Симона Візенталя Шимон Самуельс звернувся до ФІФА з вимогою заборонити проведення матчів на цій арені.

Дивіться, як Динамо і Зоря грали в півфіналах Кубка України:

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