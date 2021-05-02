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Луческу розкрив проблеми Циганкова й Сидорчука в Динамо

2 травня, 12:56

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Румунський тренер розповів, що деякі основні київські футболісти втомилися і повинні отримати невеликий відпочинок перед вояжем на Євро-2020

Віктор Циганков

Віктор Циганков / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

В суботу ввечері Динамо розгромило Ворсклу з хет-триком Буяльського в чемпіонаті України. Причому, в складі гостей не було гравців основного складу не тільки клубу, але й збірної Віктора Циганкова та Сергія Сидорчука.

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Після зустрічі на стадіоні імені Олексія Бутовського головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив свої дії:

"Відсутність Сидорчука, Циганкова, Андрієвського обумовлена не тільки бажанням дати ігрову практику іншим виконавцям. У них проблеми фізичного характеру. Я думаю про майбутнє, в тому числі, і про матчі збірної. Тому вони сьогодні не грали: футболістам, котрі провели багато матчів, потрібна пауза.

Інші гравці, які також добре підготовлені, мають замінити їх, і від цього гра не повинна постраждати. У нас багато збірників своїх країн, тому необхідно бути дуже уважними при підготовці до ігор і зробити все можливе, щоб гравці підійшли до поїздки в національні команди в своєму найкращому стані".

Також Луче поділився планами на наступні ігри:

"Для мене дуже важливо, хто і як тренується напередодні матчів. Якщо хтось розслаблений і займається не так, як потрібно, я просто не буду його ставити. Ми гратимемо до кінця чемпіонату з повагою до всіх команд".

Нагадаємо розклад і результати 24-го туру УПЛ.

Дивіться огляд матчу Ворскла – Динамо в Полтаві:

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