Капитан Динамо отгулял 30-летие: флирты Монатика с женой Сидорчука и "Белый лебедь" от Кривцова

Полузащитник динамовцев и сборной Украины Сергей Сидорчук с размахом отметил день рождения – смотрите самые яркие фото и видео с вечеринки

День рождения Сидорчука / Фото: Instagram

Капитан Динамо Сергей Сидорчук вслед за победой в чемпионате Украины с размахом отметил свой юбилей. В воскресенье, 2 мая, полузащитнику киевлян исполнилось 30 лет.

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В честь лидера чемпионов Украины была устроена грандиозная вечеринка в столице. Поздравить виновника торжества пришло немало одноклубников по Динамо, включая Виталия Буяльского и его жену Алину, ожидающих второго ребенка. Также был замечен экс-динамовец Евгений Макаренко со своей супругой Татьяной, известный агент Вадим Шаблий и немало партнеров Сидорчука по сборной Украины из Шахтера – Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Андрей Пятов с женами.

Гости фотографировались на фоне огромных букв SS (Serhiy Sydorchuk) и большой цифры 30.

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Под фотографией Татьяны и Евгения Макаренко, которую они выложили в соцсетях, жена Сергея Реброва Анна оставила комментарий: "Вот это ноги!"

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Сергею Сидорчуку пришлось задувать 30 свечек на огромном трехъярусном торте.

Одним из подарков Сидорчуку стала "золотая стопа" – некое подобие награды Golden Foot, которая вручается за высокие достижения в футболе, в частности, в 2005-м она была присуждена Андрею Шевченко.

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Гостей развлекали воздушные акробаты, а главной приглашенной звездой стал MONATIK. Сергей и Анна Сидорчук лихо отплясывали в такт строкам из его песни: "Даже тот, кто жизнью избитый – Ловит ритм, ловит ритм".

При этом MONATIK не упустил шанса пофлиртовать с Анной Сидорчук, одевшей на вечеринку эффектное красное платье.

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Между тем свой песенный подарок сделали Сидорчуку и футболисты. Кум-земляк динамовца "горняк" Сергей Кривцов, которого за его голос называют "украинским Муслимом Магомаевым", при поддержке Евгения Макаренко и Георгия Бущана исполнил со сцены хит "Лесоповала" – "А белый лебедь на пруду".

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Ну и напоследок – трогательный видеопрезент имениннику от его жены Анны: уникальные кадры, как дает интервью начинающий футболист, мальчуган Сережка Сидорчук.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов