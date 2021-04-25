Українська
$ 28,06
33,81

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Динамо стало чемпионом, прервав 4-летнюю гегемонию Шахтера

25 апреля, 18:48

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Мирчи Луческу разгромила на НСК "Олимпийский" Ингулец со счетом 5:0 и за три тура до финиша стала недостижимой для преследователей-"горняков"

Динамо стало чемпионом Украины, прервав четырехлетнюю гегемонию Шахтера и завоевав прямую путевку в групповой турнир следующей Лиги чемпионов.

Реклама

"Золото"-2021 динамовцы обеспечили себе сегодняшней победой на НСК "Олимпийский" над Ингульцом со счетом 5:0. После нее команда Мирчи Луческу за три тура до финиша УПЛ стала недостижимой для своих преследователей-"горняков".

В поединке с Ингульцом, босс которого Александр Поворознюк на днях чудом не пострадал от взрыва гранаты в Петрово, Динамо начало забивать уже на 5-й минуте. Ударом в падении головой отличился Илья Забарный.

На 14-й минуте в воротах Ингульца расписался Артем Беседин.

Реклама

А на 48-й минуте разгромным счет сделал Виктор Цыганков.

На 71-й минуте Цыганков оформил дубль, так счет стал уже 4:0 в пользу Динамо.

Реклама

А на 82-й минуте точку в матче с Ингульцом поставил Попов – 5:0 в пользу Динамо.

Динамо – Ингулец – 5:0
Голы: Забарный, 5, Беседин, 14, Цыганков, 48, 71, Попов, 82
Динамо: Бущан – Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук (Шепелев, 60) – Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригес, 60) – Беседин
Ингулец: Крынский – Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб – Коробенко – Янаков (Щедрый, 74), Бартулович, Васин (Ситчинава, 74), Козак (Коваленко, 74) – Шевцов (Плохотнюк, 81)
Предупреждения: Крынский, Синегуб, Бартулович

Напомним, в предыдущий раз Динамо становилось чемпионом еще в 2016 году, под руководством Сергея Реброва. Пять лет назад киевляне обошли Шахтер, свой последний сезон в котором проводил тогда нынешний коуч динамовцев Мирча Луческу.

Реклама

13 мая к чемпионству Динамо может добавить Кубок Украины, если в финале в Тернополе обыграет Зарю.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забитые 51
Пропущеные 14
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забитые 44
Пропущеные 18
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
22
12
5
5
39
19
20
41
Забитые 39
Пропущеные 19
Разница 20
Результаты последних матчей: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забитые 32
Пропущеные 21
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забитые 33
Пропущеные 23
Разница 10
Результаты последних матчей: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забитые 31
Пропущеные 31
Разница 0
Результаты последних матчей: В П П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
5
10
34
34
0
29
Забитые 34
Пропущеные 34
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забитые 21
Пропущеные 47
Разница -26
Результаты последних матчей: В В П П В
10
МариупольМариупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забитые 22
Пропущеные 38
Разница -16
Результаты последних матчей: П Н П В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забитые 20
Пропущеные 35
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забитые 20
Пропущеные 36
Разница -16
Результаты последних матчей: В Н В П П
13
ОлимпикОлимпикОли
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забитые 25
Пропущеные 40
Разница -15
Результаты последних матчей: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забитые 15
Пропущеные 40
Разница -25
Результаты последних матчей: П В П Н Н

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Ингулец

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-
Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-"горняка" ТайсонаФутбол
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классикоЧУ по футболу
Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшие
Взорвалась граната в комнате с президентом украинского футбольного клуба. Есть пострадавшиеЧУ по футболу
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское
Шахтер – Динамо: во сколько и где смотреть украинское "классико"ЧУ по футболу
Прощальный ужин: Тайсон перед отъездом из Украины встретился с лидером Динамо (фото)
Прощальный ужин: Тайсон перед отъездом из Украины встретился с лидером Динамо (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять