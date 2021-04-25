Динамо стало чемпионом, прервав 4-летнюю гегемонию Шахтера

Динамо стало чемпионом Украины, прервав четырехлетнюю гегемонию Шахтера и завоевав прямую путевку в групповой турнир следующей Лиги чемпионов.
"Золото"-2021 динамовцы обеспечили себе сегодняшней победой на НСК "Олимпийский" над Ингульцом со счетом 5:0. После нее команда Мирчи Луческу за три тура до финиша УПЛ стала недостижимой для своих преследователей-"горняков".
В поединке с Ингульцом, босс которого Александр Поворознюк на днях чудом не пострадал от взрыва гранаты в Петрово, Динамо начало забивать уже на 5-й минуте. Ударом в падении головой отличился Илья Забарный.
На 14-й минуте в воротах Ингульца расписался Артем Беседин.
А на 48-й минуте разгромным счет сделал Виктор Цыганков.
На 71-й минуте Цыганков оформил дубль, так счет стал уже 4:0 в пользу Динамо.
А на 82-й минуте точку в матче с Ингульцом поставил Попов – 5:0 в пользу Динамо.
Динамо – Ингулец – 5:0
Голы: Забарный, 5, Беседин, 14, Цыганков, 48, 71, Попов, 82
Динамо: Бущан – Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко – Сидорчук (Шепелев, 60) – Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригес, 60) – Беседин
Ингулец: Крынский – Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб – Коробенко – Янаков (Щедрый, 74), Бартулович, Васин (Ситчинава, 74), Козак (Коваленко, 74) – Шевцов (Плохотнюк, 81)
Предупреждения: Крынский, Синегуб, Бартулович
Напомним, в предыдущий раз Динамо становилось чемпионом еще в 2016 году, под руководством Сергея Реброва. Пять лет назад киевляне обошли Шахтер, свой последний сезон в котором проводил тогда нынешний коуч динамовцев Мирча Луческу.
13 мая к чемпионству Динамо может добавить Кубок Украины, если в финале в Тернополе обыграет Зарю.
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