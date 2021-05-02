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Луческу раскрыл проблемы Цыганкова и Сидорчука в Динамо

2 мая, 12:56

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Румынский тренер рассказал, что некоторые основные киевские футболисты устали и должны получить небольшой отдых перед вояжем на Евро-2020

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В субботу вечером Динамо разгромило Ворсклу с хет-триком Буяльского в чемпионате Украины. Причем, в составе гостей не было игроков основного состава не только клуба, но и сборной Виктора Цыганкова и Сергея Сидорчука.

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После встречи на стадионе имени Алексея Бутовского главный тренер Динамо Мирча Луческу пояснил свои действия:

"Отсутствие Сидорчука, Цыганкова, Андриевского обусловлено не только желанием дать игровую практику другим исполнителям. У них проблемы физического характера. Я думаю о будущем, в том числе, и о матчах сборной. Поэтому они сегодня не играли: футболистам, которые провели много матчей, нужна пауза.

Другие игроки, которые также хорошо подготовлены, должны заменить их, и от этого игра не должна пострадать. У нас много сборников своих стран, поэтому необходимо быть очень внимательными при подготовке к играм и сделать все возможное, чтобы игроки подошли к поездке в национальные команды в своем лучшем состоянии".

Также Луче поделился планами и на следующие игры:

"Для меня очень важно, кто и как тренируется в преддверии матчей. Если кто-то расслаблен и занимается не так, как нужно, я просто не буду его ставить. Мы будем играть до конца чемпионата с уважением ко всем командам".

Напомним расписание и результаты 24-го тура УПЛ.

Смотрите обзор матча Ворскла – Динамо в Полтаве:

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