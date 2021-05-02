Киевское Динамо завоевало Кубок кубков после аварии в Чернобыле – как это было 35 лет назад

2 мая 1986 года украинская команда второй раз в истории взяла еврокубок, разгромив мадридский Атлетико в финальном матче во Франции

Динамо - Атлетико, гол Заварова

Сегодня – годовщина знаменательной победы нашего клуба на европейской арене. 35 лет назад Динамо второй раз взяло Кубок обладателей кубков. На стадионе французского Лиона команда Валерия Лобановского раскатала испанский Атлетико – 3:0. Случилось это через неделю после аварии на ЧАЭС.

Реклама

Читайте также о том, как как на матче Динамо весь СССР узнал о трагедии в Чернобыле: воспоминания комментатора.

В Советском Союзе тогда практически не говорил о катастрофе на атомной электростанции, а за рубежом СМИ трубили о ней во весь голос. Лишь там футболисты, по сути, узнали о ее масштабах. Перед игрой Лобановский сумел настроить футболистов: в такое время для страны нужна только победа.

По пути к решающему поединку "бело-голубые" одолели нидерландский Утрехт, румынскую Университатю, австрийский Рапид и чешскую Дуклу. В финале во Франции киевляне разобрали на запчасти испанский гранд, а европейская пресса назвала их игру идеальной.

В том матче Динамо предстало в таком составе: Чанов, Бессонов, Балтача (Баль, 39), Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Евтушенко, 70), Беланов, Блохин.

Реклама

В начале встречи, на 6-й минуте, счет открыл невысокий Александр Заваров – ударом головой! А ближе к финальному свистку шикарную комбинацию веером завершил Олег Блохин. После чего Вадим Евтушенко поставил точку после выхода один на один с вратарем.

В тренде Достало играть через боль! Самый дорогой футболист мира приготовился к операции

Во времена независимости единственную евровершину из украинских клубов покорил Шахтер: в 2009 году донецкая команда выиграла Кубок УЕФА.

Вспомним, как автор дебютного гола сборной Украины чуть было не стал россиянином.

Смотрите, как нынешнее Динамо обыграло Агробизнес в Кубке страны:

Реклама

Все подробности в спецтеме Спортивные истории