"По голове за сказанное не погладили. Паспорт отобрали": как на матче Динамо весь СССР узнал о трагедии в Чернобыле

Известный телекомментатор Валентин Щербачев во время финала Кубка кубков первым в Союзе по телевидению сообщил о чернобыльской катастрофе

Сегодня Украина отмечает годовщину со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Смотрите виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения.

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Первым в СССР по телевидению о чернобыльской катастрофе сообщил украинский футбольный комментатор Валентин Щербачев, рискуя поставить крест на своей карьере. Было это 2 мая 1986 года. В тот день во Франции на лионском стадионе "Жерлан" киевское Динамо встречалось с мадридским Атлетико в финале Кубка кубков. Одержало победу со счетом 3:0, выиграв этот еврокубок во второй раз в своей истории.

Валентин Васильевич рассказал нам, что уже улетая на игру знал об аварии на ЧАЭС. Хотя по прилету оказалось, что во Франции о масштабах катастрофы осведомлены гораздо лучше.

"На станции работал мой товарищ. Об аварии он рассказал нам сразу на следующий день, 27 апреля. А когда мы с командой прилетели в Париж, мой хороший знакомый Олег Максименко, который тогда был корреспондентом Центрального телевидения во Франции, принес в аэропорт французские газеты с подробными картами распространения радиации. Карты, сделанные со спутника, просто ужасающие – радиация накрыла часть Беларуси, Украины. И пятна находились впритык к Киеву. Масштабы трагедии поражали.

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Я позвонил домой в Киев, думал, узнаю, как там обстановка. Но оказалось, что СССР просто отрубил внешнюю связь. Дозвониться я не смог ни домой, ни в редакцию. Тогда я и решил сказать о трагедии во время репортажа. Матч транслировали на весь Союз.

Начал свой репортаж с того, что впервые в финале еврокубка на футбольное поле выходит команда, страна которой сейчас переживает страшную катастрофу – аварию на ЧАЭС. И добавил, что перед матчем Лобановский дал ребятам установку – нужно обязательно выиграть, чтобы поднять настроение всем нашим болельщикам и согражданам, которые сейчас находятся в огромной опасности и беде. Хотя, на самом деле, Лобановский таких наставлений не давал.

Когда я это говорил, телевизионный редактор трансляции из Москвы мне кричал в наушники: "Что ты там говоришь?! Что ты говоришь?!". Но трансляцию никто не прекратил. Я минуты две-три рассказывал об аварии. Подчеркнул, что киевлянам нужно сегодня обязательно выигрывать.

На следующий день футбольный матч показывали по Центральному телевидению в повторе, но первые три минуты просто вырезали и заменили. А в Киеве вообще размагнитили первый тайм. Мне пришлось его собирать по кусочкам – это же исторический матч Динамо!

А когда вернулись, меня, конечно же, по голове за сказанное не погладили. Я должен был ехать в Мексику, комментировать чемпионат мира по футболу. Естественно, никуда я уже не поехал... Отстранили от нескольких эфиров. Паспорт заграничный отобрали. Но более жесткого наказания не последовало, видимо, было не до меня… Но я ни на секунду не жалею о сказанном. Это нужно было сделать".

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