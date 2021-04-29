Сегодня сборной Украины – 29 лет. Автор ее дебютного гола чуть было не стал россиянином

29 апреля 1992 года в Ужгороде "сине-желтые" проиграли венграм 1:3. Гецко забил тогда шикарный гол, а позже получил предложение от России – и тут ему позвонил Сабо...

Сборная Украины-1992 / Фото: Twitter

Сегодня исполняется 29 лет с момента первого официального матча сборной независимой Украины по футболу. 29 апреля 1992 года в Ужгороде команда, возглавляемая Виктором Прокопенко, принимала Венгрию. Итогом того товарищеского поединка стала победа гостей со счетом 3:1. Исторический дебютный гол в истории нашей сборной мощным ударом со штрафного забил Иван Гецко.

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Видео голов матча Украина – Венгрия (1:3)

29.04.1992 Украина – Венгрия – 1:3

Ужгород. Стадион "Авангард". 13 000 зрителей. 22 градуса

Арбитр: Вадим Жук (Беларусь) – Валерий Авдыш и Владимир Пьяных (Украина)

Украина: Кутепов Игорь, Лужный Олег, Никифоров Юрий, Беженар Сергей, Третьяк Сергей, Ковалец Сергей, Цымбаларь Илья, Шелепницкий Юрий, Саленко Олег (Гецко Иван, 59), Погодин Сергей (Сак Юрий, 56), Щербаков Сергей (Гусев Сергей, 69). Главный тренер: Виктор Прокопенко

Венгрия: Брокхаузер (Т-ш Балог, 88), Монош, Телек, Шимон, Леринц (Ковач, 86), Лимпергер (Т-р Балог, 59), Киприх, Мартон (Иллеш, 82), Шалои (Пишонт, 74), Липчеи, Винце. Главный тренер: И. Ензи

Голы: Гецко (90) – Шалои (61), Киприх (70, 84, пен)

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Отметим, что автору первого гола в истории сборной Украины Ивану Гецко недавно исполнилось 53 года. Бывший форвард Черноморца, Карпат, Днепра, Металлиста и многих других клубов уже стал дедушкой, поймал не одного 30-килограммового сома, а еще чудом выжил в ДТП, которое случилось летом 2001 года: его BMW вылетел в кювет и после "карусели" превратился в лепешку, а футболиста спасли подушки безопасности.

Напомним, многие футболисты из первого матча сборной Украины позже приняли российское гражданство и выступали за сборную РФ, среди них – Никифоров, Саленко, Цымбаларь. Звали в сборную России и Гецко.

"Было дело, – рассказывал в интервью Сегодня Иван Гецко. – Я ведь еще осенью 1992 года заключил контракт с Маккаби из Хайфы и уехал в Израиль. Меня сразу перестали приглашать в сборную Украины, объяснили, что оплачивать мои перелеты это – большие затраты. И обо мне со временем забыли. А я после Израиля два сезона отыграл за нижегородский Локомотив, потом сезон за Аланию, где много забивал. И вот, будучи уже во Владикавказе, а это был, кажется, 1997 год, я и получил приглашение играть за сборную России"

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Иван Гецко / Фото: Twitter

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"Но как только об этом стало известно на родине, мне тут же позвонил Йожеф Сабо. Ну, и на правах земляка-закарпатца начал меня наставлять: "Ты подумал, что твой отец скажет, когда узнает, что ты за Россию играешь? Как ты ему в глаза смотреть будешь? Тебя дома никто не поймет". Ну и все в таком духе. Я после этого сразу позвонил отцу, говорю: "Батя, посоветуй, как быть". Он мне: "Тебе решать", но, чувствую, без особого энтузиазма это произносит. Ну, я отклонил предложение россиян, и уже через пару месяцев снова был в сборной Украины – играл с Хорватией стыковые матчи за выход на чемпионат мира-1998"

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