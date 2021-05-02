Русский
$ 27,75
33,64
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Київське Динамо здобуло Кубок кубків після аварії в Чорнобилі – як це було 35 років тому

2 травня, 15:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

2 травня 1986 року українська команда вдруге в історії взяла єврокубок, розгромивши мадридський Атлетіко в фінальному матчі у Франції

Сьогодні – річниця знаменної перемоги нашого клубу на європейській арені. 35 років тому Динамо вдруге взяло Кубок володарів кубків. На стадіоні французького Ліона команда Валерія Лобановського розкотила іспанська Атлетіко – 3:0. Сталося це через тиждень після аварії на ЧАЕС.

Реклама

Читайте також про те, як як на матчі Динамо весь СРСР дізнався про трагедію в Чорнобилі: спогади коментатора.

У Радянському Союзі тоді практично не говорив про катастрофу на атомній електростанції, а за кордоном ЗМІ трубили про неї на весь голос. Лише там футболісти, по суті, дізналися про її масштабах. Перед грою Лобановський зумів налаштувати футболістів: у такий час для країни потрібна тільки перемога.

По дорозі до вирішального поєдинку "біло-блакитні" здолали нідерландський Утрехт, румунську Університаті, австрійський Рапід і чеську Дуклу. У фіналі у французькому Ліоні кияни розібрали на запчастини іспанський гранд, а європейська преса назвала їхню гру ідеальною.

У тому матчі Динамо постало в такому складі: Чанов, Безсонов, Балтача (Баль, 39), Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Євтушенко, 70), Бєланов, Блохін. На початку зустрічі, на 6-й хвилині, рахунок відкрив невисокий Олександр Заваров – ударом головою! А ближче до фінального свистка шикарну комбінацію віялом завершив Олег Блохін. Після чого Вадим Євтушенко поставив крапку після виходу один на один цз воротарем.

Реклама

В тренді
Глядачі масово побилися під час боксерського бою Руїса і Арреоли (відео)

За часів незалежності з українських клубів вершину підкорював Шахтар: у 2009 році донецька команда виграла останній Кубок УЄФА.

Згадаймо, як автор дебютного голу збірної України мало не став росіянином.

Дивіться, як нинішнє Динамо обіграло Агробізнес у Кубку країни:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Спортивні історії

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу
Розлучення зірки російського футболу: коханка відреагувала відвертим фото
Розлучення зірки російського футболу: коханка відреагувала відвертим фотоФутбол
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти