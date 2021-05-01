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Буяльский получил вызов от Шевы, "забеременел" и уничтожил Ворсклу: обзор победы Динамо

1 мая, 21:22

Олег Люлька Олег Люлька

Киевляне в своем первом матче в статусе чемпионов разгромили полтавчан, а героем стал Виталий Буяльский, который, судя по его празднованию, ждет ребенка №2

Динамо

Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Даже досрочно став чемпионом Украины, Динамо не угомонилось. Сегодня, уже в ранге золотых медалистов, киевляне в 24-м туре УПЛ разгромили в Полтаве Ворсклу 5:1. И это – после 5:0 с Ингульцом недельной давности. Мирча Луческу держит команду в тонусе, чтобы 13 мая выиграть еще и Кубок.

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Героями матча в Полтаве стали Александр Караваев, на счету которого три ассиста, и Виталий Буяльский, забивший в ворота Ворсклы три гола. Это первый хет-трик в карьере 28-летнего динамовца.

ВОРСКЛА – ДИНАМО: ВИДЕО ГОЛОВ

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Отметим, что для столь воодушевленной игры у Буяльского было несколько причин. Одна из них – накануне Андрей Шевченко включил его в расширенный список футболистов сборной Украины, которые будут готовиться к летнему Евро. Хотя ранее Шева утверждал, что Буяльский не вписывается в его схему.

Вторая причина – судя по тому, что, празднуя один из забитых мячей, Виталий засунул мяч под футболку и изобразил беременность, полузащитник ждет второго ребенка!

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Виталий Буяльский и его жена Алина

Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram

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Напомним, что у Виталия и Алины Буяльских подрастает трехлетняя дочка Злата. При этом Алина Буяльская признавалась, что они хотят второго ребенка.

Ворскла – Динамо – 1:5
Голы: Кулач, 24 (пенальти) – Буяльский, 6, 15, 32, Родригес, 65, Сидклей, 84
Ворскла: Ризнык – Чеснаков (Сапай, 46), Яворский, Альюн (Челядин, 46) – Луизао, Тилль, Пуцлин, Наджееб (Ребенок, 46) – Кане (Кравчук, 68) – Кулач, Степанюк
Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 78) – Шепелев (Гармаш, 46) – Караваев, Шапаренко, Буяльский (Леднев, 67), Родригес (Клейтон, 82) – Беседин (Супряга, 46)
Предупреждения: Сапай, Тилль, Кравчук – Кендзера

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