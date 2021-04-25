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Динамо стало чемпіоном, перервавши 4-річну гегемонію Шахтаря

25 квітня, 18:48

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Мірчі Луческу розгромила на НСК "Олімпійський" Інгулець з рахунком 5:0 і за три тури до фінішу стала недосяжною для переслідувачів-"гірників"

Динамо стало чемпіоном України, перервавши чотирирічну гегемонію Шахтаря і завоювавши пряму путівку в груповий турнір наступної Ліги чемпіонів.

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"Золото"-2021 динамівці забезпечили собі сьогоднішньою перемогою на НСК "Олімпійський" над Інгульцем з рахунком 5:0. Після неї команда Мірчі Луческу за три тури до фінішу УПЛ стала недосяжною для своїх переслідувачів-"гірників".

У поєдинку з Інгульцем, бос якого Олександр Поворознюк днями дивом не постраждав від вибуху гранати в Петровому, Динамо почало забивати вже на 5-й хвилині. Ударом в падінні головою відзначився Ілля Забарний.

На 14-й хвилині у воротах Інгульця розписався Артем Бєсєдін.

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А на 48-й хвилині розгромним рахунок зробив Віктор Циганков.

На 71-й хвилині Циганков оформив дубль, так рахунок став вже 4:0 на користь Динамо.

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А на 82-й хвилині крапку в матчі з Інгульцем поставив Попов – 5:0 на користь Динамо.

Динамо – Інгулець – 5:0
Голи: Забарний, 5, Бєсєдін, 14, Циганков, 48, 71, Попов, 82
Динамо: Бущан – Кендзьора (Караваєв, 46), Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук (Шепелєв, 60) – Циганков, Шапаренко (Андрієвський, 46), Буяльський (Гармаш, 73), Де Пена (Родрігес, 60) – Бєсєдін
Інгулець: Кринський – Асмелаш, Семенко, Салем, Синєгуб – Коробенко – Янаков (Щедрий, 74), Бартулович, Васін (Сітчінава, 74), Козак (Коваленко, 74) – Шевцов (Плохотнюк, 81)
Попередження: Кринський, Синєгуб, Бартулович

Нагадаємо, в попередній раз Динамо ставало чемпіоном ще в 2016 році, під керівництвом Сергія Реброва. П'ять років тому кияни обійшли Шахтар, свій останній сезон в якому проводив тоді нинішній коуч динамівців Мірча Луческу.

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13 травня до чемпіонства Динамо може додати Кубок України, якщо в фіналі в Тернополі обіграє Зорю.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забиті 51
Пропущені 14
Різниця 37
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забиті 44
Пропущені 18
Різниця 26
Результати останніх матчів: П П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
22
12
5
5
39
19
20
41
Забиті 39
Пропущені 19
Різниця 20
Результати останніх матчів: В П В В П
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
22
7
3
12
21
47
-26
24
Забиті 21
Пропущені 47
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
12
РухРухРух
22
4
8
10
20
36
-16
20
Забиті 20
Пропущені 36
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ОлімпікОлімпікОлі
22
5
3
14
25
40
-15
18
Забиті 25
Пропущені 40
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П П
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

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відео голів чемпіонат України Динамо Київ Ингулец

Джерело: Сегодня|Спорт

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