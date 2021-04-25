Динамо стало чемпіоном, перервавши 4-річну гегемонію Шахтаря

Команда Мірчі Луческу розгромила на НСК "Олімпійський" Інгулець з рахунком 5:0 і за три тури до фінішу стала недосяжною для переслідувачів-"гірників"

Динамо стало чемпіоном України, перервавши чотирирічну гегемонію Шахтаря і завоювавши пряму путівку в груповий турнір наступної Ліги чемпіонів.

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"Золото"-2021 динамівці забезпечили собі сьогоднішньою перемогою на НСК "Олімпійський" над Інгульцем з рахунком 5:0. Після неї команда Мірчі Луческу за три тури до фінішу УПЛ стала недосяжною для своїх переслідувачів-"гірників".

У поєдинку з Інгульцем, бос якого Олександр Поворознюк днями дивом не постраждав від вибуху гранати в Петровому, Динамо почало забивати вже на 5-й хвилині. Ударом в падінні головою відзначився Ілля Забарний.

На 14-й хвилині у воротах Інгульця розписався Артем Бєсєдін.

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А на 48-й хвилині розгромним рахунок зробив Віктор Циганков.

На 71-й хвилині Циганков оформив дубль, так рахунок став вже 4:0 на користь Динамо.

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А на 82-й хвилині крапку в матчі з Інгульцем поставив Попов – 5:0 на користь Динамо.

Динамо – Інгулець – 5:0

Голи: Забарний, 5, Бєсєдін, 14, Циганков, 48, 71, Попов, 82

Динамо: Бущан – Кендзьора (Караваєв, 46), Забарний, Попов, Миколенко – Сидорчук (Шепелєв, 60) – Циганков, Шапаренко (Андрієвський, 46), Буяльський (Гармаш, 73), Де Пена (Родрігес, 60) – Бєсєдін

Інгулець: Кринський – Асмелаш, Семенко, Салем, Синєгуб – Коробенко – Янаков (Щедрий, 74), Бартулович, Васін (Сітчінава, 74), Козак (Коваленко, 74) – Шевцов (Плохотнюк, 81)

Попередження: Кринський, Синєгуб, Бартулович

Нагадаємо, в попередній раз Динамо ставало чемпіоном ще в 2016 році, під керівництвом Сергія Реброва. П'ять років тому кияни обійшли Шахтар, свій останній сезон в якому проводив тоді нинішній коуч динамівців Мірча Луческу.

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13 травня до чемпіонства Динамо може додати Кубок України, якщо в фіналі в Тернополі обіграє Зорю.

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