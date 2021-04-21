"Хотів погратися, ось і пожартував": Бос Інгульця назвав ім'я загиблого від вибуху гранати

За словами Олександра Поворознюка, граната вибухнула в кишені його бізнес-партнера Віталія Вертелецького. "Він думав, що вона учбова", – каже президент Інгульця

Президент ФК Інгулець Олександр Поворознюк розповів нові подробиці вибуху, що стався напередодні в селищі Петрове Кіровоградської області. Зокрема, Поворознюк назвав ім'я загиблого.

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Як ми писали раніше, під час вибуху в кімнаті перебувало три людини: Поворознюк не постраждав, один чоловік загинув, ще у одного бізнес-партнера Поворознюка незначні осколкові поранення.

"Заїхав до друзів. Подзвонив мені Вертелецький (засновник компанії "Центрнафтотрейд"), сказав: "Приїжджай до нас на базу". Я часто приїжджав туди. То в нарди пограємо, то посидимо поспілкуємося. Він подзвонив: "Приїжджай на п'ять хвилин". Я приїхав, заходжу, він зі своїм компаньйоном Льовою – сидять і розмовляють"

"Я сів з лівого боку. Сиділи і говорили ні про що. Анекдоти розповідали, сміялися. Тут Вертелецький встає, дістає гранату, кладе її на стіл і посміхається. Я нічого не зрозумів. Дивлюся – бойова граната. Минаэ дві секунди, він бере гранату і кладе в кишеню собі. І вона вибухає"

"Далі мене накриває столом, падають ікони зі стін на мене. Мене присипало. Далі вже погано пам'ятаю, як мене витягли на вулицю. Як опинився на вулиці – не знаю. Потім викликав міліцію, швидку. Зайшов туди, а там взагалі – купа м'яса, рука валяється. Льову вивів, замотали йому голову. Чекали, коли приїхала поліція", – сказав Поворознюк в інтерв'ю Petrove TV

При цьому в коментарі Vesti.ua президент Інгульця додав: "Просто сиділи втрьох, жартували. Потім Віталя покійний витягає гранату, смикає за чеку, думав, що вона навчальна, думав що муляж, хотів погратися. Ось і пожартував... Не можу зрозуміти, як я вижив, не можу навіть усвідомити те, що я живий, і прийняти це. Він помер, не знаю навіть тому, як реагувати".

Реклама Олександр Поворознюк / Фото: Канал Футбол

"Зі мною все гаразд – в порівнянні з тим, яких поранень зазнали мої друзі. Хочу заспокоїти всіх – футбол був, є і буде. Підприємства були, є і будуть", – додає Поворознюк

Раніше Поворознюк розповів, що його врятували столи і ікони, які накрили його під час вибуху.

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