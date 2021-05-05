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Огненная королева! Жена футболиста Шахтера в красном платье затмила Людей в черном

5 мая, 18:07

Елена Павлова Елена Павлова

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко отметил в Киеве свое 25-летие, а одной из звезд вечера стала волшебная Маргарита Степаненко

Защитник Шахтера Николай Матвиенко отметил день рождение в кругу друзей, партнеров по команде и их половинок. 2 мая футболисту сборной Украины исполнилось 25-лет, однако торжественное празднование в Киеве прошло несколькими днями позже. Ранее капитан Динамо отгулял 30-летие с Монатиком и "Белым лебедем" от Кривцова.

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Все футболисты донецкой команды пришли на праздник в стильных темных костюмах, благодаря чего их сравнили с "Людьми в черном".

А дамы поражали роскошью вечерних нарядом. Одной из звезд вечера стала жена полузащитника Шахтера Тараса Степаненко Маргарита. Красное летящее платье брюнетки произвело фурор в социальных сетях.

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"Маргарита, вы – королева", "Волшебно", "Шикарно", "Марго, какая вы здесь страстная и огненная", – писали девушке фоловеры.

Напомним, что в субботнем матче 24-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер на НСК Олимпийский в Киеве обыграл Днепр-1 со счетом 2:1. Поединок прошел при зрителях, допущенных на трибуны после локдауна.

Ранее жена Степаненко игриво разлеглась в ванне на чужом юбилее. Сергей Кривцов громко праздновал свое 30-летие.

Тарас Степаненко на самоизоляции получил ужин Видео: Instagram
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