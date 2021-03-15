Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванній на чужому ювілеї

Сьогодні захисник донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов святкує 30-річчя. І судячи з фото у Instagram його друзів, свято вже в повному розпалі. Так, дружина півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка вже виклала знімок з ванної. Раніше Степаненко показала, як нервово виглядає дружина футболіста після канікул в школі.

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Судячи за нарядами гостей і обстановці, ювілей Кривцов організував в яскравих кислотних кольорах.

Раніше футболіст "Шахтаря" в день народження посміявся над собою і підколов суперника. Уродженець Запоріжжя з гумором підійшов до 30-річчя і виклав на своїй сторінці в соцмережах ролик з дитячою фотографією.

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Також ми писали, що футболіст "Шахтаря" показав, хто йому сниться: "Те Лукаку, то дружина".

Нагадаємо, у четвер чемпіон України зіграє матч-відповідь проти "Роми" 3 1/8 фіналу Ліги Європи.

Згадаймо, як Сергій Кривцов забивав у ворота польського "Леха"

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