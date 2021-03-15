Футболіст "Шахтаря" в день народження посміявся над собою і підколов суперника

Сьогодні черговий ювілей святкує футболіст "Шахтаря" і збірної України Сергій Кривцов. Уродженець Запоріжжя з гумором підійшов до 30-річчя і виклав на своїй сторінці в соцмережах ролик з дитячою фотографією.

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Напередодні "Шахтар" зломив опір "Десни" після пенальті і допомоги VAR.

Захисник, який виступає за "гірників" з 2010 року, наклав на фото музику і зробив іронічну підпис:

"Цей пацан на фото мріє про велосипед і думає, що люди в 30 – це вже старі і мудрі сиві дядьки, що гріють ноги біля каміна. У чомусь він має рацію. Трохи сивого волосся є (@julia_krivtsova, не знаєш, звідки?) , люблю тепло і камін. Щодо мудрості питання ще відкрите. Пішов співати "Тепер тобі 30".

Також хлопець продемонстрував прекрасне почуття гумору, побажавши всім мати людину, яка б завжди міцно обіймала. Кривцов супроводив текст кадром із учорашнього матчу "Шахтар" – "Десна", в якому за порушення правил проти нього призначили 11-метровий.

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Раніше футболіст "Шахтаря" показав, хто йому сниться: "Те Лукаку, то дружина".

Нагадаємо, у четвер чемпіон України зіграє матч-відповідь проти "Роми" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Згадаймо, як Сергій забивав у ворота польського "Леха":

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