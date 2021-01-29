"Те Лукаку, то дружина": футболіст "Шахтаря" показав, хто йому сниться, і розповів про майбутнє дітей

Під час зимової паузи в чемпіонаті наші клуби готуються до відновлення сезону. сьогодні "Шахтар" полетів на збори в Белек. Однак при цьому футболісти знаходять час і для себе.

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Захисник "Шахтаря" Сергій Кривцов сьогодні вирішив розважитися під час перельоту до Туреччини. на своїй сторінці в Instagram він продемонстрував кумедний "експеримент".

29-річний футболіст оригінально показав результати дослідження.

Виявляється, хлопцеві сняться то дуелі з "Інтером" і його форвардом Ромелу Лукаку в Лізі чемпіонів і Лізі Європи, а то його дружина Юлія – мати трьох дітей. До речі, вчора опинилися лідери "Динамо" і "Шахтаря" в одному ліфті зі своїми дружинами.

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Також Сергій знайшов час поміркувати про майбутнє своїх спадкоємців. Він розповів, що не нав'язуватиме ні синові, ні дочкам свої побажання, але якщо вони захочуть піти в футбол, то підтримає. Можливо, хтось із них стане гравцем або суддею. "Це буде найчесніше суддівство в історії футболу", – заявив глава сім'ї.

Нещодавно гравці "Шахтаря" з дружинами склали пазл із власних тіл.

Згадаймо, як Сергій забивав "Леху" у товариському матчі:

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