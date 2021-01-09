"Чумове фото!" Гравці "Шахтаря" з дружинами склали пазл зі своїх тіл

"Це було – як весілля", – каже Маргарита Степаненко

Футболісти "Шахтаря" зі своїми дружинами із власних тіл склали цікавий пазл на підлозі, поділившись дотепною композицією в соцмережах.

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У квесті брали участь Тарас Степаненко з дружиною Маргаритою, Сергій Кривцов з дружиною Юлією, Микола Матвієнко зі своєю половинкою Анною, а також воротар "гірників" Олексій Шевченко.

"Щоб зробити таке фото, потрібно було встигнути добігти за 10 секунд з другого поверху", – розповів подробиці у себе в Instagram Тарас Степаненко

За його словами, першим спуск з другого поверху підкорився Миколі Матвієнку.

"Хлопці, спасибі за найвеселіше святкування Різдва", – подякував усьому гурту Тарас Степаненко

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А його дружина Маргарита зазначила: "Різдво – як весілля. День перший, день другий. Друзі, було дуже весело і душевно".

"Прикольні ви", – не втрималася від коментаря до фото Юлія Пятова.

"Чумова фотка", – додав ще один фоловер

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Нагадаємо, футболісти "Шахтаря" догулюють відпустку перед збором у Туреччині, який стартує 17 січня. Першим суперником "гірників" в Антальї 21 січня буде "Лех" із Познані.

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