Русский
$ 27,71
33,08

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Сіпається око і зривається голос: який вигляд має дружина футболіста після канікул у школі

9 березня, 23:20

Олена Павлова Олена Павлова

Маргарита виявилася дуже непоганою актрисою і повеселила фоловерів

Дружина півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка Маргарита показала, який вигляд має мама після тижня шкільних канікул. А в сім'ї гравця збірної України три хлопчика. Раніше футболіст "Шахтаря" назвав дружину Булочкою.

"У нас в родині всі нормальні. Особливо мати!", – кричить Маргарита Степаненко в жартівливому ролику в Instagram і показує, як у неї сіпається око.

Реклама

"Ахаха, круто, ви непогана актриса, Маргарита!", – похвалив дівчину один із підписників. І майже всі фоловери зазначали, що посміялися над відео.

Читайте також: Ось як з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка

Раніше ми писали, що найсексуальніша мамочка українського футболу розкрила секрет своєї форми. Іноді Маргарита Степаненко втрачає мотивацію тренуватися, але все змінює чоловік.

Реклама

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

А під час перерви в чемпіонаті України дружина Степаненко, яка народила трьох дітей, вразила своєю фігурою на Мальдівах.

Реклама

Дивіться, як вечеряв Тарас Степаненко під час самоізоляції

Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка
Саме так з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста СтепаненкаФутбол
Розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України з футболу
Розклад, трансляції і результати 17-го туру чемпіонату України з футболуЧУ з футболу
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу
Шатенка, яка одним лайком заволоділа героєм матчу "Шахтар" – "Зоря"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти