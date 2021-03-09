Сіпається око і зривається голос: який вигляд має дружина футболіста після канікул у школі

Маргарита виявилася дуже непоганою актрисою і повеселила фоловерів

Дружина півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка Маргарита показала, який вигляд має мама після тижня шкільних канікул. А в сім'ї гравця збірної України три хлопчика. Раніше футболіст "Шахтаря" назвав дружину Булочкою.

"У нас в родині всі нормальні. Особливо мати!", – кричить Маргарита Степаненко в жартівливому ролику в Instagram і показує, як у неї сіпається око.

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"Ахаха, круто, ви непогана актриса, Маргарита!", – похвалив дівчину один із підписників. І майже всі фоловери зазначали, що посміялися над відео.

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Раніше ми писали, що найсексуальніша мамочка українського футболу розкрила секрет своєї форми. Іноді Маргарита Степаненко втрачає мотивацію тренуватися, але все змінює чоловік.

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Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

А під час перерви в чемпіонаті України дружина Степаненко, яка народила трьох дітей, вразила своєю фігурою на Мальдівах.

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Дивіться, як вечеряв Тарас Степаненко під час самоізоляції

Відео: Instagram

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