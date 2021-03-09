Дергается глаз и срывается голос: как выглядит жена футболиста после каникул в школе

Маргарита оказалась очень неплохой актрисой и повеселила фоловеров

Жена полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко Маргарита показала, как выглядит мама после недельки школьных каникул. А в семье игрока сборной Украины три мальчика. Ранее футболист "Шахтера" назвал жену Булочкой.

"У нас в семье все нормальное. Особенно мать!", – кричит Маргарита Степаненко в шутливом ролике в Instagram и показывает, как у нее дергается глаз.

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"Ахаха, круто, вы неплохая актриса , Маргарита!", – похвалил девушку один из подписчиков. И почти все фоловеры отмечали, что посмеялись над видео.

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Ранее мы писали, что самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формы. Иногда Маргарита Степаненко теряет мотивацию тренироваться, но все меняет муж.

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Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

А во время перерыва в чемпионате Украины жена Степаненко, родившая троих детей, поразила своей фигурой на Мальдивах.

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Смотрите, как ужинал Тарас Степаненко во время самоизоляции

Тарас Степаненко на самоизоляции получил ужин Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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