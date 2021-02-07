Найсексуальніша матуся українського футболу розкрила секрет своєї форми

Іноді Маргарита Степаненко втрачає мотивацію тренуватися, але все змінюється, коли вливається чоловік

Дружина півзахисника "Шахтаря" і збірної України Тараса Степаненка Маргарита, яку, без сумніву, можна назвати найсексуальнішою матусею у вітчизняному футболі, розповіла і показала, як їй вдається тримати себе у формі, що викликає захоплення.

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Брюнетка, яка недавно вразила своєю фігурою на Мальдівах, опублікувала фото після заняття в тренажерному залі, яким оснащений їхній будинок під Києвом. Компанію красуні Маргариті склав її чоловік Тарас.

У ньому і весь секрет!

"Коли я втрачаю спортивну мотивацію, вливається чоловік, і доводиться старатися тренуватися", – розповіла в Instagram Маргарита Степаненко.

Цікаво, що мало не кожен другий підписник Маргарити в коментарях відзначає, які вони з Тарасом схожі. "Мов брат і сестра", – стверджують фоловери.

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Зазначимо, що Тарас і Маргарита Степаненки виховують трьох синів – Ярослава (7 років), Святослава (6 років) і Мирона (3 роки). Старшого батьки назвали на честь Ярослава Мудрого і минулої осені віддали до Міжнародної французької школи в Києві.

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