Найсексуальніша матуся українського футболу розкрила секрет своєї форми

Дружина півзахисника "Шахтаря" і збірної України Тараса Степаненка Маргарита, яку, без сумніву, можна назвати найсексуальнішою матусею у вітчизняному футболі, розповіла і показала, як їй вдається тримати себе у формі, що викликає захоплення.
Брюнетка, яка недавно вразила своєю фігурою на Мальдівах, опублікувала фото після заняття в тренажерному залі, яким оснащений їхній будинок під Києвом. Компанію красуні Маргариті склав її чоловік Тарас.
У ньому і весь секрет!
"Коли я втрачаю спортивну мотивацію, вливається чоловік, і доводиться старатися тренуватися", – розповіла в Instagram Маргарита Степаненко.
Цікаво, що мало не кожен другий підписник Маргарити в коментарях відзначає, які вони з Тарасом схожі. "Мов брат і сестра", – стверджують фоловери.
Дивіться, як Маргарита засліплювала на Мальдівах
Зазначимо, що Тарас і Маргарита Степаненки виховують трьох синів – Ярослава (7 років), Святослава (6 років) і Мирона (3 роки). Старшого батьки назвали на честь Ярослава Мудрого і минулої осені віддали до Міжнародної французької школи в Києві.
Дивіться, як Тарас Степаненко забиває за "Шахтар"
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк