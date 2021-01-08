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Футболіст "Шахтаря" показав мімішні кадри Різдва з дітьми

8 січня, 10:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Дружина Тараса Степаненка поскаржилася на дітей, які "залипають" у гаджетах

Українські спортсмени продовжують ділитися в соціальних мережах фотографіями і відеороликами святкування Різдва. Вирішив показати свої сімейні кадри і капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко. Причому якщо футболіст був досить стриманий, то його дружина Маргарита виявилася щедрішою. А напередодні дружина Сидорчука показала домашнє відео Різдва у капітана "Динамо".

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Тарас у вишиванці привітав усіх з Різдвом фотографією в сімейному колі – з Ритою і трьома синами.

При цьому Степаненко-старший учора переймався важливою проблемою: як на 16 вішалках розмістити футболки зірок, з якими він мінявся після матчів.

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А от увага Маргарити була прикута до молодшого покоління, вона показала зворушливі кадри Тараса з дітьми.

Однак вона поскаржилася, що дитячі кімнати нікому не потрібні, оскільки малеча зайнята мобільними пристроями.

Залишилося тільки хвалитися святковим столом.

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Згадаймо, як Тарас забивав за "Шахтар" у чемпіонаті України:

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Різдво футбол Тарас Степаненко Маргарита Степаненко
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