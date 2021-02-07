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Самая сексуальная мамочка украинского футбола раскрыла секрет своей формы

7 февраля, 19:37

Олег Люлька Олег Люлька

Иногда Маргарита Степаненко теряет мотивацию тренироваться, но все меняется, когда вливается муж

Супруга полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита, которую, вне сомнения, можно назвать самой сексуальной мамочкой в отечественном футболе, рассказала и показала, как ей удается держать себя в потрясающей форме.

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Брюнетка, недавно поразившая своей фигурой на Мальдивах, опубликовала фото после занятия в тренажерном зале, которым оснащен их дом под Киевом. Компанию красотке Маргарите составил ее супруг Тарас.

В нем и кроется секрет!

"Когда я теряю спортивную мотивацию, вливается муж и приходится стараться тренироваться", – рассказала в Instagram Маргарита Степаненко

Между тем едва ли не каждый второй подписчик Маргариты в комментариях отмечает, насколько они с Тарасом похожи. "Как брат и сестра", – утверждают фолловеры.

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Смотрите, как Маргарита ослепляла на Мальдивах

Отметим, что Тарас и Маргарита Степаненко воспитывают трех сыновей – Ярослава (7 лет), Святослава (6 лет) и Мирона (3 года). Старшего родители назвали в честь Ярослава Мудрого и прошлой осенью отдали в Международную французскую школу в Киеве.

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Смотрите, как Тарас Степаненко забивает за "Шахтер"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Тарас Степаненко WAGs жена футболиста Маргарита Степаненко

Источник: Сегодня|Спорт

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