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Ось як з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка

2 березня, 13:02

Олег Люлька Олег Люлька

Дружина півзахисника "Шахтаря" відразу зібрала тисячі лайків

Дружина півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка порадувала своїх шанувальників першим роликом, зробленим за допомогою сервісу TikTok. Дебют видався вдалим – тисячі лайків і захоплених коментарів від інших дружин футболістів та решти фоловерів.

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Під популярну пісеньку Baby Shark Маргарита Степаненко кидає на диван футболки, а ті перетворюються... на дітей. У Маргарити і Тараса їх троє. Причому всі – хлопчики.

"Діти рік вмовляли мене зняти тік ток, і я здалася", – підписала відео Маргарита Степаненко

  • Чому Тарас не з'явився з футболки? Його для повного комплекту не вистачило)
  • Класні!
  • Няшки!
  • Обожнюю вашу родину! – такі відгуки під відео залишають фоловери Маргарити Степаненко

Тарас Степаненко і його дружина Маргарита
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Тарас Степаненко і його дружина Маргарита / Фото: Instagram

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Нагадаємо, під час перерви в чемпіонаті України дружина Степаненка, яка народила трьох дітей, вразила своєю фігурою на Мальдівах.

Дивіться, як забиває Тарас Степаненко

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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діти Тарас Степаненко WAGs дружина футболіста TikTok Маргарита Степаненко

Джерело: Сегодня|Спорт

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