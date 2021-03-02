Ось як з'являються діти! Дебютний TikTok дружини футболіста Степаненка

Дружина півзахисника "Шахтаря" Тараса Степаненка порадувала своїх шанувальників першим роликом, зробленим за допомогою сервісу TikTok. Дебют видався вдалим – тисячі лайків і захоплених коментарів від інших дружин футболістів та решти фоловерів.
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Під популярну пісеньку Baby Shark Маргарита Степаненко кидає на диван футболки, а ті перетворюються... на дітей. У Маргарити і Тараса їх троє. Причому всі – хлопчики.
"Діти рік вмовляли мене зняти тік ток, і я здалася", – підписала відео Маргарита Степаненко
- Чому Тарас не з'явився з футболки? Його для повного комплекту не вистачило)
- Класні!
- Няшки!
- Обожнюю вашу родину! – такі відгуки під відео залишають фоловери Маргарити Степаненко
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Нагадаємо, під час перерви в чемпіонаті України дружина Степаненка, яка народила трьох дітей, вразила своєю фігурою на Мальдівах.
Дивіться, як забиває Тарас Степаненко
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