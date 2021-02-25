Дружина Пятова "збільшила" собі груди під час шоу

Дружини гравців "Шахтаря" і "Динамо" розвіялися, поки їхні чоловіки готуються до Ліги Європи

Поки футболісти "Шахтаря" і "Динамо" готуються до повторних матчів 1/16 фіналу Ліги Європи, їхні дружини дозволили собі трохи розвіятися, відвідавши акробатичне шоу в столичному "Палаці Україна".

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Онлайн "Шахтар" – "Маккабі"

Онлайн "Брюгге" – "Динамо"

Компанію дружині капітана "Динамо" Сергія Сидорчука Анні склали дружини гравців "Шахтаря" – Маргарита Степаненко, Юлія Кривцова і Юлія Пятова.

Кумедний момент стався, коли зі сцени в зал для глядачів полетіли білі кульки розміром з тенісний м'яч. Дружини футболістів почали кидатися ними одна в одну, немов сніжками. При цьому Юлія Пятова запхнула кілька кульок собі в район бюстгальтера, "збільшивши" таким чином груди.

Юлія Пятова Відео: Instagram

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"У нас на чотирьох 13 дітей!!! Звичайно, мами відпочивають", – пожартувала про це в Instagram Юлія Пятова

"Дітям набрали кульок. Це було головним", – додала Анна Сидорчук

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Дівчата залишилися в захваті від майстерності акробатів, а одну з побачених фігур Анна Сидорчук хоче навіть повторити зі своїм чоловіком. "Чекаю на тебе, – написала вона Сергію. – Треба так спробувати".

Завершили дівчата вечір, випивши по келиху вина. Вочевидь – за прохід "Шахтаря" і "Динамо" до наступного раунду Ліги Європи.

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