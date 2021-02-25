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Повторні матчі 1/16 Ліги Європи: розклад, трансляції і результати

25 лютого, 10:55

Олег Люлька Олег Люлька

У другому за значимістю єврокубку триває плей-оф. "Динамо" гостює в Бельгії, "Шахтар" приймає "Маккабі"

У четвер, 25 лютого, відбуваються матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, серед яких поєдинки за участю українських клубів – "Шахтар" – "Маккабі" Т-А і "Брюгге" – "Динамо". Нижче – розклад всіх ігор з трансляціями, а також оновлювані результати. Відзначимо, що дивитися матчі Ліги Європи можна на сервісі OLL.TV.

1/16 ЛІГИ ЄВРОПИ. ПОВТОРНІ МАТЧІ
СУБОТА, 25 ЛЮТОГО

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19:55 Шахтар (Україна) – Маккабі Т-А (Ізраїль)
Онлайн "Шахтар" – "Маккабі"
ТВ: Футбол 1
Перший матч – 2:0

22:00 Брюгге (Бельгія) – Динамо К (Україна)
ТВ: Футбол 2
Перший матч – 1:1

19:55 Аякс (Нідерланди) – Лілль (Франція)
Перший матч – 2:1

19:55 Наполі (Італія) – Гранада (Іспанія)
Перший матч – 0:2

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19:55 Гоффенгайм (Німеччина) – Мольде (Норвегія)
Перший матч – 3:3

19:55 Вільярреал (Іспанія) – Зальцбург (Австрія)
Перший матч – 2:0

19:55 Рейнджерс (Шотландія) – Антверпен (Бельгія)
Перший матч – 4:3

19:55 Арсенал (Англія) – Бенфіка (Португалія)
Перший матч – 1:1
ТВ: Футбол 3

22:00 МЮ (Англія) – Реал Сосьєдад (Іспанія)
Перший матч – 4:0
ТВ: Футбол 3

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22:00 ПСВ (Нідерланди) – Олімпіакос (Греція)
Перший матч – 2:4

22:00 Баєр (Німеччина) – Янг Бойз (Швейцарія)
Перший матч – 3:4

22:00 Динамо З (Хорватія) – Краснодар (Росія)
Перший матч – 3:2

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22:00 Рома (Італія) – Брага (Португалія)
Перший матч – 2:0

22:00 Лестер (Англія) – Славія П (Чехія)
Перший матч – 0:0

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22:00 Мілан (Італія) – Црвена Звезда (Сербія)
Перший матч – 2:2

Середа, 24 лютого

Тоттенгем (Англія) – Вольфсберг (Австрія) – 4:0
Перший матч – 4:1

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 26 лютого, у Ньоні, о 14:00 за київським часом. Тут уже немає поділу на сіяних і несіяних, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним. Перші матчі будуть зіграні 11 березня, повторні – 18 березня.

Дивіться, як "Шахтар" і "Динамо" грали перші матчі 1/16 Ліги Європи

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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розклад результати Ліга Європи Динамо Київ Шахтар Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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