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"Брюгге" – "Динамо": онлайн-трансляция ответного матча 1/16 Лиги Европы

25 февраля, 11:44

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Мирчи Луческу на выезде играет с лидером чемпионата Бельгии за выход в 1/8 финала еврокубка

В четверг, 25 февраля, на стадионе "Ян Брейдель" проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийский "Брюгге" принимает киевское "Динамо". Начало встречи – в 22:00. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого поединка с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"БРЮГГЕ" – "ДИНАМО"

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Напомним, неделю назад на НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" сыграло с "Брюгге" вничью 1:1. На гол Буяльского бельгийцы ответили мячом Мехеле.

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Следовательно, в ответном поединке 25 февраля "Динамо" нужно непременно забивать. Киевлян устроит любая победа, а также результативная ничья – 2:2, 3:3, 4:4... В случае 1:1 нас ждет дополнительное время.

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"БРЮГГЕ" – "ДИНАМО":
СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

По оценкам Transfermarkt, стоимость кадровой обоймы "Брюгге" на 4 млн евро превышает суммарную цену игроков "Динамо".

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"БРЮГГЕ" – "ДИНАМО":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фаворитом сегодняшнего матча аналитики называют "Брюгге". На его победу в основное время установлен коэффициент 2.09, на ничью – 3.40, на победу "Динамо" – 3.80. Исходя из этих котировок, вероятность исходов противостояния по итогам 90 минут следующая: выигрыш "Брюгге" – 46%, ничья – 28%, выигрыш "Динамо" – 26%.

Что касается котировок на выход в 1/8 Лиги Европы с учетом возможных дополнительного времени и пенальти, то на проход "Брюгге" дают 62% (1.56), "Динамо" – 38% (2.57).

/ Фото: Reuters

"БРЮГГЕ" – "ДИНАМО":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "Брюгге" – "Динамо" в четверг, 25 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка в Бельгии состоится на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как перед "ответкой" с "Брюгге" "Динамо" сыграло 1:1 с "Десной"

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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онлайн Лига Европы Динамо Киев Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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