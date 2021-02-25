"Брюгге" – "Динамо": когда начало и где смотреть матч Лиги Европы

Стартовый свисток поединка на стадионе "Ян Брейдель" прозвучит в 22:00. Игру покажут на ТВ и в интернете

В четверг, 25 февраля, в Бельгии на стадионе "Ян Брейдель" "Динамо" сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция "Брюгге" – "Динамо" доступна на нашем сайте.

КТО ПОКАЖЕТ "БРЮГГЕ" – "ДИНАМО"

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В прямом эфире матч "Брюгге" – "Динамо" в четверг, 25 февраля, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка в Бельгии состоится на сервисе OLL.TV.

ЧТО НУЖНО "ДИНАМО"

С учетом того, что неделю назад на НСК "Олимпийский" в Киеве команды сыграли вничью 1:1, в ответном поединке 25 февраля "Динамо" нужно непременно забивать. Киевлян устроит любая победа, а также результативная ничья – 2:2, 3:3, 4:4... В случае 1:1 нас ждет дополнительное время.

/ Фото: Reuters

ШАНСЫ СОПЕРНИКОВ

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Фавориты у букмекеров – хозяева. На выход "Брюгге" в 1/8 Лиги Европы дают 62% (коэффициент – 1.56), на проход в следующий раунд "Динамо" – 38% (2.57).

ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

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"Сейчас мы составляем новый план на матч (с учетом положительных результатов тестов на коронавирус у Симона Миньоле и Шарля де Кетеларе). Вы все увидите в четверг вечером. Будем ли мы строить игру от обороны? Мы будем играть так же, как всегда играет "Брюгге". Нам нужно продемонстрировать свою игру, которую мы уже показывали в Киеве", – заявил Рик де Мил, который сейчас руководит действиями "Брюгге" ввиду коронавируса у главного тренера Филиппа Клемана

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"Уверенность у нас есть, но этого недостаточно. В Киеве была равная игра – мы знали, как нужно играть с соперником, а соперники понимали, как противостоять нам. С точки зрения тактики тот поединок был абсолютно равным. У нас возникали проблемы при игре на втором этаже, при стандартах. Думаю, это будет основополагающим и в ответном матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте", – говорит главный тренер "Динамо" Мирча Луческу

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Смотрите, как "Динамо" и "Брюгге" играли в Киеве

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