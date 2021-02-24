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"Не вижу причины для отмены матча": что говорил Луческу перед "Брюгге"

24 февраля, 21:41

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Динамовцы сыграют с бельгийцами в Лиге Европы

В четверг, 25 февраля, в Бельгии будет сыгран ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. "Брюгге" принимает киевское "Динамо". Неделю назад матч этих команд в Киеве завершился вничью.

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Накануне завтрашнего поединка главный тренер "Динамо" Мирча Луческу поделился ожиданиями от встречи.

О первом матче. "В Киеве была равная игра – мы знали, как нужно играть с соперником, а соперники понимали, как противостоять нам. С точки зрения тактики поединок был абсолютно равным. У нас возникали проблемы при игре на втором этаже, при стандартах. Думаю, это будет основополагающим и в завтрашнем матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте".

Чемпионат Украины или Лига Европы? "Ни в коем случае нельзя сравнивать эти турниры и выделять из них какой-то более важный. Все турниры для меня являются очень важными, и мы с максимальной концентрацией подходим к каждой игре. В нашем составе очень много молодых игроков, и для них это своеобразная футбольная сцена, где можно себя показать. Я надеюсь, что нам это удастся".

О коронавирусе у "Брюгге". "Мы уже ездили в Барселону и Турин на матчи Лиги чемпионов без большого количества игроков основного состава. Так что не вижу в этом никакой причины для отмены матча, многие команды проходили через подобную ситуацию".

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Смотрите обзор матча "Динамо" – "Брюгге":

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Лига Европы Динамо Киев Мирча Луческу Брюгге

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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