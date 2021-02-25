"Брюгге" – "Динамо": онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи

Команда Мірчі Луческу на виїзді грає з лідером чемпіонату Бельгії за вихід в 1/8 фіналу єврокубка

У четвер, 25 лютого, на стадіоні "Ян Брейдель" відбувається матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. Бельгійський "Брюгге" приймає київське "Динамо". Початок зустрічі – о 22:00. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього поєдинку з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

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Нагадаємо, тиждень тому на НСК "Олімпійський" у Києві "Динамо" зіграло з "Брюгге" внічию 1:1. На гол Буяльського бельгійці відповіли м'ячем Мехеле.

Отже, в матчі-відповіді 25 лютого "Динамо" потрібно неодмінно забивати. Киян влаштує будь-яка перемога, а також результативна нічия – 2:2, 3:3, 4:4... В разі 1:1 на нас чекає додатковий час.

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"БРЮГГЕ" – "ДИНАМО":

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

За оцінками Transfermarkt, вартість кадрової обойми "Брюгге" на 4 млн євро перевищує сумарну ціну гравців "Динамо".

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"БРЮГГЕ" – "ДИНАМО":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають "Брюгге". На його перемогу в основний час встановлено коефіцієнт 2.09, на нічию – 3.40, на перемогу "Динамо" – 3.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів протистояння за підсумками 90 хвилин така: виграш "Брюгге" – 46%, нічия – 28%, виграш "Динамо" – 26%.

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Що стосується котирувань на вихід до 1/8 Ліги Європи з урахуванням можливих додаткового часу і пенальті, то на прохід "Брюгге" дають 62% (1.56), "Динамо" – 38% (2.57).

/ Фото: Reuters

"БРЮГГЕ" – "ДИНАМО":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Брюгге" – "Динамо" у четвер, 25 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку в Бельгії відбудеться на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як перед повторною грою з "Брюгге" "Динамо" зіграло 1:1 з "Десною"

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