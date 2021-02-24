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Странный коронавирус у соперников "Динамо": минус вратарь и полузащитник

24 февраля, 12:45

Олег Люлька Олег Люлька

У Миньоле и де Кетеларе нет никаких симптомов. И они сдадут еще один тест – в надежде все-таки сыграть с киевлянами

У соперника "Динамо" по Лиге Европы "Брюгге" новые потери из-за коронавируса. Утром 23 февраля представители бельгийской команды сдали тесты в лаборатории УЕФА. Выявлено два положительных случая – у вратаря Симона Миньоле и полузащитника Шарля де Кетеларе.

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Об этом сообщает официальный сайт "Брюгге".

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Правда, у обоих футболистов болезнь протекает без симптомов. Кроме того, ранее они сдали ложноположительные тесты. А 19-20 февраля их тесты были отрицательными. Поэтому во второй половине дня среды, 24 февраля, эти игроки сдадут новые тесты в той же лаборатории УЕФА. Тогда окончательно прояснится, пропустят ли они ответную встречу с "Динамо" в ближайший четверг.

Отметим, что голкипер "Брюгге" Миньоле переболел COVID-19 в октябре 2020 года.

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Симон Миньоле

Симон Миньоле / Фото: Instagram

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Напомним, что перед первым матчем в Киеве коронавирус был обнаружен у всего тренерского штаба "Брюгге", а также у футболистов Ханса Ванакена, Матея Митровича, Стефано Денсвила и Матса Ритса.

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В прошлый четверг в Киеве соперники разошлись миром – 1:1. На гол-красавец в исполнении Буяльского бельгийский клуб ответил мячом Мехеле. Начало ответной встречи в Брюгге 25 февраля – в 22:00. Для выхода в 1/8 Лиги Европы киевлянам нужно непременно забивать.

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Смотрите, как "Динамо" и "Брюгге" играли в Киеве

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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