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Разрыв шаблона! "Шахтер" пожелал "Динамо" победить "Брюгге"

24 февраля, 11:10

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" поддержали своего конкурента по чемпионату Украины перед еврокубковым сражением

Нерядовое событие в украинском футболе! Сегодня донецкий "Шахтер" через соцсети поддержал своего непримиримого соперника по чемпионату Украины киевское "Динамо" в предстоящем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" в Бельгии 25 февраля.

"Желаем победы "Динамо" в матче с "Брюгге", – гласит сообщение, опубликованное в Twitter донецкого клуба с тремя флагами Украины и двумя бицепсами между ними

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Напомним, в первом матче между "Динамо" и "Брюгге", который состоялся в прошлый четверг в Киеве, была зафиксирована ничья 1:1. На гол-красавец в исполнении Виталия Буяльского бельгийский клуб ответил мячом Мехеле.

Таким образом перед повторной встречей с киевлянами "Брюгге" – в более предпочтительном положении.

Кстати, на ответный матч с "Брюгге" Луческу взял 24 игрока, оторвав Беседина от новорожденной дочки.

Добавим, что в ближайший четверг ответную игру 1/16 Лиги Европы проведет и "Шахтер". "Горняки" на НСК "Олимпийский" в Киеве примут "Маккаби". Ранее в Тель-Авиве "горняки" обыграли израильтян 2:0.

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Обзор первого матча "Динамо" – "Брюгге" (1:1)

Смотрите, как "Шахтер" обыграл в Израиле "Маккаби" (2:0)

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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