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Дивний коронавірус у суперників "Динамо": мінус воротар і півзахисник

24 лютого, 12:45

Олег Люлька Олег Люлька

У Міньоле і де Кетеларе немає жодних симптомів. І вони здадуть ще один тест – в надії все-таки зіграти з киянами

У суперника "Динамо" по Лізі Європи "Брюгге" нові втрати через коронавірус. Вранці 23 лютого представники бельгійської команди здали тести в лабораторії УЄФА. Виявлено два позитивних випадки – у воротаря Сімона Міньоле і півзахисника Шарля де Кетеларе.

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Про це повідомляє офіційний сайт "Брюгге".

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Правда, у обох футболістів хвороба протікає без симптомів. Крім того, раніше вони здали хибнопозитивні тести. А 19-20 лютого їхні тести були негативними. Тому в другій половині дня середи, 24 лютого, ці гравці здадуть нові тести в тій же лабораторії УЄФА. Тоді остаточно з'ясується, чи пропустять вони матч-відповідь з "Динамо" у четвер.

Відзначимо, що голкіпер "Брюгге" Міньоле перехворів на COVID-19 в жовтні 2020 року.

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Сімон Міньоле

Сімон Міньоле / Фото: Instagram

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Нагадаємо, що перед першим матчем у Києві коронавірус був виявлений у всього тренерського штабу "Брюгге", а також у футболістів Ханса Ванакена, Матея Мітровича, Стефано Денсвіла і Матса Рітса.

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Минулого четверга в Києві суперники розійшлися миром – 1:1. На гол-красень у виконанні Буяльського бельгійський клуб відповів м'ячем Мехеле. Початок матчу-відповіді в Брюгге 25 лютого – о 22:00. Для виходу до 1/8 Ліги Європи киянам потрібно неодмінно забивати.

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Дивіться, як "Динамо" і "Брюгге" грали в Києві

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