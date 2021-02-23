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Луческу взял на матч с "Брюгге" 24 игрока, оторвав отца от новорожденной дочки

23 февраля, 19:11

Елена Павлова Елена Павлова

"Динамо" уже улетело в Бельгию и прошло тестирование на COVID-19

Во вторник, 23 февраля, киевское "Динамо" отправилось в Бельгию на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге". Встреча состоится в четверг, 25 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что поединок в Киеве завершился вничью 1:1. А у Артема Беседина накануне матча с "Брюгге" родилась дочка.

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Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Бельгию 24 футболиста. Накануне вылета игроки и персонал "Динамо" сдали обязательные ПЦР-тесты на COVID-19. Результаты у киевлян оказались отрицательные.

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко;
Защитники: Попов, Миколенко, Караваев, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера;
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Дуэлунд;
Нападающие: Родригес, Беседин, Супряга, Ванат.

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Ранее стало известно, из-за кого киевляне потеряли очки в матче с "Десной"в чемпионате Украины (1:1).

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Смотрите, как "Динамо" и "Брюгге" играли в Киеве

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