Луческу взяв на матч з "Брюгге" 24 гравця, відірвавши батька від новонародженої дочки

У вівторок, 23 лютого, київське "Динамо" вирушило до Бельгії на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге". Зустріч відбудеться в четвер, 25 лютого, початок – о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що поєдинок в Києві завершився внічию 1:1. А у Артема Бесєдіна напередодні матчу з "Брюгге" народилася донька.
Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Бельгії 24 футболіста. Напередодні вильоту гравці і персонал "Динамо" здали обов'язкові ПЛР-тести на COVID-19. Результати у киян виявилися негативні.
Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко;
Захисники: Попов, Миколенко, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзера;
Півзахисники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд;
Нападники: Родрігес, Бесєдін, Супряга, Ванат.
Раніше стало відомо, через кого кияни втратили очки в матчі з "Десною"в чемпіонаті України (1:1).
Дивіться, як "Динамо" і "Брюгге" грали в Києві
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