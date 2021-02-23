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Луческу взяв на матч з "Брюгге" 24 гравця, відірвавши батька від новонародженої дочки

23 лютого, 19:11

Олена Павлова Олена Павлова

"Динамо" вже відлетіло до Бельгії і пройшло тестування на COVID-19

У вівторок, 23 лютого, київське "Динамо" вирушило до Бельгії на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти "Брюгге". Зустріч відбудеться в четвер, 25 лютого, початок – о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що поєдинок в Києві завершився внічию 1:1. А у Артема Бесєдіна напередодні матчу з "Брюгге" народилася донька.

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Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Бельгії 24 футболіста. Напередодні вильоту гравці і персонал "Динамо" здали обов'язкові ПЛР-тести на COVID-19. Результати у киян виявилися негативні.

Воротарі: Бущан, Нещерет, Бойко;
Захисники: Попов, Миколенко, Караваєв, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзера;
Півзахисники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Циганков, Ледньов, Андрієвський, Буяльський, Дуелунд;
Нападники: Родрігес, Бесєдін, Супряга, Ванат.

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"Динамо" врятувало очко в матчі з "Десною" після видалення і пенальті

Раніше стало відомо, через кого кияни втратили очки в матчі з "Десною"в чемпіонаті України (1:1).

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Дивіться, як "Динамо" і "Брюгге" грали в Києві

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