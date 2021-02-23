У Беседина родилась дочка. Малышка уже приложилась к маминой груди (фото)

Форвард "Динамо", как и в случае с появлением на свет сына, лично присутствовал на родах

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин стал отцом во второй раз. Жена Радмила Карафетова родила ему дочку. Об этом у себя в Instagram сообщил футболист, присутствовавший на родах.

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"Спасибо за сына и за дочь", – поблагодарил супругу у себя в соцсетях Беседин, поделившись фотографиями из родильной палаты

"Брат, мои поздравления!" – написал в комментариях под фото Виктор Коваленко

"Бес, поздравляю!" – это уже "привет" Беседину от футболиста "Ференцвароша" Игоря Харатина

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Отметим, что летом 2019-го Радмила родила Беседину сына Доминика. "Были естественные роды. Я присутствовал при появлении малыша на свет, признаюсь, переживал, но оно того стоит", – рассказывал о том событии футболист.

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Кстати, Радмила известна как солистка цыганского ансамбля и заслуженная артистка эстрадного искусства Украины.

Красавица старше Артема Беседина и имеет двоих детей от пре­дыдущих отношений – дочку Божену и сына Дамира. Вот фото с отдыха, где они все вместе – еще до появления на свет четвертого ребенка Радмилы.

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Как для многодетной мамы, Радмила находится в отличной форме, о чем не забывает напоминать своим фолловерам.

Смотрите, как забивает Беседин

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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